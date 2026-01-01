ওয়েব হোস্টিংয়ে সর্বোচ্চ 80% পর্যন্ত

ছাড়

নিরাপদ। দ্রুত। আপনার ওয়েবসাইটের যেমনটা হওয়া উচিত

বিনামূল্যে ডোমেইন ও ওয়েবসাইট মাইগ্রেশন WordPress বা অন্য কোনও CMS রান করুন সম্পূর্ণরূপে ম্যানেজড ওয়েব হোস্টিং ২৪/৭ কাস্টমার সাপোর্ট
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
নিরাপদ। দ্রুত। আপনার ওয়েবসাইটের যেমনটা হওয়া উচিত
WordPress.org দ্বারা প্রস্তাবিত

আপনার ব্যবসায়িক চাহিদাগুলো। পূরণ হবে।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

যেকোনো সময় বাতিল করুন

২৪/৭ সাপোর্ট

80% ছাড়
Premium
শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু
৳  179.00 /মাস

+3 মাসিক বিনামূল্যে

৳8,592.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳42,672.00)। ৳619.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
3টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
কোনও Node.js ওয়েব অ্যাপ নেই
আপনার ফাইলের জন্য 20 GB স্টোরেজ (SSD)
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 2টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি

Premium বেনিফিট:

1 বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ফ্রি SSL দিয়ে প্রতিটি সাইট সুরক্ষিত রাখুন
সহজে ডেটা রিকভারির জন্য সাপ্তাহিক অটো ব্যাকআপ
আপনার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করা WordPress সাইট উপভোগ করুন
কোনও ডাউনটাইম ছাড়াই বিনামূল্যে আপনার সাইট মাইগ্রেট করুন
1 বছরের জন্য বিনামূল্যে ইমেইল মার্কেটিং
AI Website Builder দিয়ে কয়েক মিনিটে সাইট তৈরি করুন
সবচেয়ে জনপ্রিয়
75% ছাড়
Business
গ্রোথ-এর জন্য আরও টুলস এবং পাওয়ার
৳  279.00 /মাস

+3 মাসিক বিনামূল্যে

৳13,392.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳52,752.00)। ৳889.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
50টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
টি Node.js ওয়েব অ্যাপ
নতুন
বিশ্বের দ্রুততম 50 GB NVMe স্টোরেজ
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 5টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি

Premium-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:

যেকোনো ডেটা হারানো এড়াতে দৈনিক এবং অন-ডিমান্ড ব্যাকআপ
AI দিয়ে একটি ই-কমার্স সাইট তৈরি করুন
WordPress-এর জন্য AI এজেন্ট
ফ্রি
AI দিয়ে কয়েক মিনিটে রেডি-টু-গো WordPress সাইট তৈরি করুন
ফ্রি CDN সহ সর্বোচ্চ ওয়েবসাইট স্পিড উপভোগ করুন
WordPress Multisite দিয়ে সাইটগুলো আরও সহজে পরিচালনা করুন
67% ছাড়
Cloud Startup
ক্লাউড হোস্টিংয়ের সাথে আপনার ওয়েবসাইটের জন্য 20X বেশি পাওয়ার
৳  759.00 /মাস

+3 মাসিক বিনামূল্যে

৳36,432.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳111,792.00)। ৳2,189.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
100টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
১০টি Node.js ওয়েব অ্যাপ
নতুন
বিশ্বের দ্রুততম 100 GB NVMe স্টোরেজ
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 10টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি

Business-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:

24/7 প্রায়োরিটি এক্সপার্ট সাপোর্ট উপভোগ করুন
এক সপ্তাহ/মাস ধরে পাওয়ার বুস্ট দিয়ে পিক ট্র্যাফিক সামলান
একটি ডেডিকেটেড আইপি ঠিকানার মাধ্যমে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিশীলতা পান
ব্যস্ত সাইটের জন্য 100 PHP ওয়ার্কার
আপনার ফাইল স্কেল করার জন্য 2M ইনোড
স্মুথ সাইট পারফরম্যান্সের জন্য 4 GB RAM
সব ফিচার দেখুন

প্রদর্শিত মূল্যটি হলো মাসিক রেট (ট্যাক্স ছাড়া)। চেকআউটে প্ল্যানের জন্য যে মোট মূল্য অগ্রিম দিতে হবে, তা হলো মাসিক রেট এবং আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যার গুনফল, সাথে যেকোনো প্রযোজ্য ট্যাক্স।

Charlie Low & Dale Comley Nohma-এর কো-ফাউন্ডার

আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের সহায়তা প্রদানের সময় আমরা সততার সাথে Hostinger-কে বেঞ্চমার্ক হিসেবে উল্লেখ করি।

আরও পড়ুন

Charlie Low & Dale Comley

Nohma-এর কো-ফাউন্ডার | nohma.com

Owen Phillips ব্ল্যাকস্মিথ

আমি হোস্টিং, ডোমেইনের নাম ও SSL সার্টিফিকেট একই জায়গায় ম্যানেজ করতে পেরেছি, যা সত্যিই একটি রিফ্রেশিং ব্যাপার।

আরও পড়ুন

Owen Phillips

ব্ল্যাকস্মিথ | gatefootforge.co.uk

আপনার সাফল্যের জন্য ২৪/৭ সাপোর্ট

আপনার ওয়েবসাইটের জন্য সাহায্য প্রয়োজন? লাইভ চ্যাট বা ইমেলের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞের সহায়তা পান।
দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হবে - আমরা ৩ মিনিটের মধ্যে যেকোনো সমস্যা সমাধান করব।
যোগাযোগের ক্ষেত্রে আর নয় প্রতিবন্ধকতা - আমাদের এজেন্টবৃন্দ ৮+ ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলতে পারে।
আপনার সাফল্যের জন্য ২৪/৭ সাপোর্ট

এআই ইমেইল মার্কেটিং-এর মাধ্যমে WordPress ভিজিটরদেরকে কাস্টমারে রূপান্তর করুন

আপনার সাবস্ক্রাইবারদেরকে Hostinger Reach-এর সাথে সিঙ্ক করুন - এটি এআই-চালিত, নতুনদের জন্য উপযুক্ত এমন একটি ইমেইল মার্কেটিং টুল যা আপনাকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ক্যাম্পেইন তৈরি এবং পাঠাতে দেয় যাতে আপনার অডিয়েন্স বাড়ে এবং কনভার্সন বেশি হয়
কয়েক মিনিটের মধ্যেই WordPress থেকে ইনবক্সে

কয়েক মিনিটের মধ্যেই WordPress থেকে ইনবক্সে

Gutenberg, Contact Form 7 বা WPForms-এর মাধ্যমে সরাসরি সাবস্ক্রাইবারদের ক্যাপচার করুন এবং তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে Hostinger Reach-এর সাথে সিঙ্ক করুন।
শুরু করুন

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দ্বারা তৈরি ক্যাম্পেইন

সর্বদা ব্র্যান্ড-ভিত্তিক

রিয়েল টাইমে পারফরম্যান্স ট্র্যাক করুন

আপনার প্ল্যানের সাথে বিনামূল্যে যা পাবেন

Reginold

ব্যবহারিক দিক থেকে সহজ হওয়ার কারণে এগুলো সেরা এবং অন্যদের তুলনায় আপনি অবশ্যই সেরা মানের তাৎক্ষণিক সহায়তা পাবেন।

Ikram Zakori

Hostinger আমার ব্যবহৃত সেরা ওয়েব হোস্টিং প্রোভাইডার। এর ব্যতিক্রমধর্মী কাস্টমার সাপোর্ট একে অন্যদের থেকে আলাদা করে।

Firstname Lastname

Hostinger-এর কাস্টমার সাপোর্ট প্রতিটি ধাপে একেবারে অসাধারণ।

এআই ব্যবহার করে ওয়েবসাইট লঞ্চ করা আরও সহজ

আমাদের এআই-ইন্টিগ্রেটেড Hostinger ব্লগ থিমেরসাহায্যে একটি রেডি টু লঞ্চ ওয়েবসাইট পান।
এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্লাগইন ব্যবহার করে অনন্য ও SEO-বান্ধব কনটেন্ট তৈরি করুন।
সময় বাঁচান – আপনার কনটেন্টের জন্য এআই-কে প্রাসঙ্গিক ছবি নির্বাচন করতে দিন
এআই ব্যবহার করে ওয়েবসাইট লঞ্চ করা আরও সহজ

ম্যানেজড ওয়েব হোস্টিংয়ের পাওয়ার আনলক করুন

নিরাপত্তা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

আপনার ক্লায়েন্টদের সংবেদনশীল তথ্য সুরক্ষিত করার জন্য বিনামূল্যে SSL সার্টিফিকেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইনস্টল করা হয়েছে।
সক্রিয়ভাবে ক্ষতিকারক ফাইল সনাক্ত এবং অপসারণ করার জন্য ম্যালওয়্যার স্ক্যানার
আপনার ব্যক্তিগত তথ্য নিরাপদ রাখার জন্য গোপনীয়তা সুরক্ষা
Hostinger CDN-সহ আইপি ও কান্ট্রি ব্লকিং ব্যবহার করে অবাঞ্ছিত অ্যাক্সেস থেকে রক্ষা করুন।
ফ্রি SSL সার্টিফিকেটসহ নিরাপদ ওয়েব হোস্টিং সেবা

অতুলনীয় ওয়েবসাইট পারফরম্যান্স

NVMe স্টোরেজ ব্যবহার করে ন্যূনতম লেটেন্সি ও সর্বোচ্চ গতির অভিজ্ঞতা অর্জন করুন।
আমাদের ইন-হাউস CDN, ObjectCacheLiteSpeed ওয়েব সার্ভার প্রযুক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ গতির ব্রাউজিংয়ের অভিজ্ঞতা প্রদান করুন।
সীমাহীন ব্যান্ডউইথ-এর জন্য ধন্যবাদ, প্রো-দের মত সর্বাধিক পরিমাণের ট্র্যাফিক হ্যান্ডেল করুন।
হাই পারফরম্যান্স স্কোর থাকা ওয়েব হোস্টিং
বিভিন্ন কারণে Hostinger আমাদের প্রথম পছন্দ। অন্য়দের সেবার সাথে এর সেবার তুলনার জন্য পরীক্ষা করার সময়, আমাদের সাইটটি Hostinger-এ হোস্ট করা থাকাবস্থায় সেরা পারফর্ম করেছে।

Hostinger-এর পক্ষ থেকে একাধিক পরীক্ষা চালানোর পর, রেসপন্স টাইম ছিল গড়ে ৪৫০ মিলিসেকেন্ড থেকে ৬২৫ মিলিসেকেন্ডের মধ্যে, যা খুবই ভালো। সহজ কথায়, Hostinger ব্যবহার করার সময় গতি নিয়ে কোনও সমস্যাই হওয়ার কথা না।

যেসব কোম্পানিতে আইটি কর্মী সংখ্যা কম বা একবারেই নেই, তাদের জন্য বিশেষজ্ঞ কাস্টমার সার্ভিস একটি বিশাল সুবিধা। আপনি যদি বিশেষ করে সাশ্রয়ী মূল্যের, নির্ভরযোগ্য শেয়ার্ড হোস্টিং সেবা খুঁজছেন, তাহলে এটি আপনার জন্য সবচেয়ে সেরা অপশন।

উচ্চ-গতির হোস্টিং দিয়ে শুরু করুন

আপনার ব্যবসার পরিসর আরও বড় করুন - আমরা আপনার পাশে আছি

হঠাৎ করে মাত্রাতিরিক্ত ট্র্যাফিকের দেখা পাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন - বিনামূল্যে ২৪-ঘন্টা প্ল্যান বুস্ট অপশনের সাহায্যে আরও বেশি টিয়ারের প্ল্যান ব্যবহার করে চেষ্টা করুন।
আমাদের স্কেলেবল ওয়েব হোস্টিং প্ল্যান ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইটের রিসোর্সগুলো উপরে উঠিয়ে বা নিচে নামিয়ে সামঞ্জস্য করুন।
.com, .net এবং আরও 20+ এক্সটেনশনসহ ফ্রি ডোমেইন নামের মাধ্যমে অনলাইন ভিজিবিলিটি বাড়ান।
গ্লোবাল ডাটা সেন্টার নেটওয়ার্ক-এর মাধ্যমে হাই আপটাইম ও দ্রুতগতির কনটেন্ট ডেলিভারি উপভোগ করুন।
আপনার ওয়েব হোস্টিং সেবার সার্ভারের লোকেশন পরিবর্তন করুন

Hostinger-এ অনায়াসে মাইগ্রেট করুন

আমাদের স্বয়ংক্রিয় ওয়েবসাইট মাইগ্রেশন টুল ব্যবহার করে বিনামূল্যে যত খুশি ততটি ওয়েবসাইট সরান।
আরাম করে বসুন - আমাদের নিবেদিতপ্রাণ মাইগ্রেশন টিম স্মুথভাবে মাইগ্রেশন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করবে।
কোনও ব্যাঘাত ঘটবে না – মাইগ্রেশন প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে আপনার ওয়েবসাইটটি সম্পূর্ণ অনলাইনে থাকবে।
হোস্টিং প্রোভাইডার পরিবর্তনের জন্য ওয়েবসাইট মাইগ্রেশনের অনুরোধ
বেশিরভাগ সময় যদি এমন কিছু সামনে আসে যা আমি কীভাবে করব নিশ্চিত নই, তাহলে আমি তাদের সাপোর্ট সেকশন থেকে সেই বিষয়ে আর্টিকেল খুঁজে নিতে পারি। যদি সেখানেও কোনও সমাধান খুঁজে না পাই, তবে আমি লাইভ চ্যাটে যাই এবং কেউনা কেউ আমাকে সাহায্য করার জন্য সেখানে উপস্থিত থাকে।

আমি প্রায় প্রতিটি হোস্টিং কোম্পানির সাথে প্রতিদিন কাজ করি এবং হোস্টিং, SSL, ইমেইল, ফাইল ম্যানেজমেন্ট, ডোমেইন ম্যানেজমেন্ট ও ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে সেগুলোর কোনটিই Hostinger-এর মতো এতো সহজ নয়।

Hostinger-এর সবচেয়ে হেল্পফুল দিক হলো এখানে সবকিছু সেট আপ করা এবং চালু করা সহজ। কুইক টার্ন-অ্যারাউন্ড এই প্ল্যাটফর্মটিকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে। তাছাড়া, এখানের প্রাইসিং সবচেয়ে সেরা না হলেও, বর্তমানে খুবই প্রতিযোগিতামূলক।

4 মিলিয়নেরও বেশি ওয়েবসাইট মালিকদের সাথে যোগ দিন

Google
রেটিং:
4.8/5
1,237
পর্যালোচনা
HostAdvice
রেটিং:
4.6/5
2,432
পর্যালোচনা
WpBeginner
রেটিং:
4.7
874
পর্যালোচনা

ওয়েব হোস্টিং সম্পর্কে সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি

ওয়েবসাইট হোস্টিং সেবা সম্পর্কে সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান।

ওয়েব হোস্টিং কী এবং এটি আমার কেন প্রয়োজন?

আমি কীভাবে একটি হোস্টিং প্ল্যান কিনতে পারি?

ওয়েব হোস্টিংয়ে কোন ধরনের সাপোর্ট পাওয়া যায়?

আপনারা কি ওয়েব হোস্টিং এবং ডোমেইন প্যাকেজ অফার করেন?

ওয়েবসাইট হোস্টিং এবং ডোমেইনের মধ্যে পার্থক্য কী?

ম্যানেজড Hostinger প্ল্যানগুলোর CPU, RAM, inode এবং ডিস্ক লিমিট কত?

আমি কি আমার বর্তমান ওয়েবসাইট Hostinger-এ মাইগ্রেট করতে পারি?

Wordpress-এর জন্য আমার কি ওয়েব হোস্টিং পরিষেবা প্রয়োজন?

ম্যানেজড ওয়েব হোস্টিং সেবা বেছে নেওয়ার সুবিধাগুলো কী কী?

ওয়েবসাইট হোস্টিং পরিষেবা ব্যবহার করার জন্য কি আমার কি টেকনিক্যাল জ্ঞানের প্রয়োজন?

ম্যানেজড ওয়েব হোস্টিংয়ের সাথে কি কন্ট্রোল প্যানেল থাকে?

আপনারা কোন কোন সার্ভার লোকেশন প্রদান করেন?

