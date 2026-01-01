ছাড়
নিরাপদ। দ্রুত। আপনার ওয়েবসাইটের যেমনটা হওয়া উচিত
আপনার ব্যবসায়িক চাহিদাগুলো। পূরণ হবে।
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
যেকোনো সময় বাতিল করুন
২৪/৭ সাপোর্ট
+3 মাসিক বিনামূল্যে
Premium বেনিফিট:
+3 মাসিক বিনামূল্যে
Premium-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:
+3 মাসিক বিনামূল্যে
Business-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:
+3 মাসিক বিনামূল্যে
Premium বেনিফিট:
+3 মাসিক বিনামূল্যে
Premium-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:
+3 মাসিক বিনামূল্যে
Business-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:
প্রদর্শিত মূল্যটি হলো মাসিক রেট (ট্যাক্স ছাড়া)। চেকআউটে প্ল্যানের জন্য যে মোট মূল্য অগ্রিম দিতে হবে, তা হলো মাসিক রেট এবং আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যার গুনফল, সাথে যেকোনো প্রযোজ্য ট্যাক্স।
আপনার সাফল্যের জন্য ২৪/৭ সাপোর্ট
এআই ইমেইল মার্কেটিং-এর মাধ্যমে WordPress ভিজিটরদেরকে কাস্টমারে রূপান্তর করুন
কয়েক মিনিটের মধ্যেই WordPress থেকে ইনবক্সে
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দ্বারা তৈরি ক্যাম্পেইন
সর্বদা ব্র্যান্ড-ভিত্তিক
রিয়েল টাইমে পারফরম্যান্স ট্র্যাক করুন
আপনার প্ল্যানের সাথে বিনামূল্যে যা পাবেন
Reginold
ব্যবহারিক দিক থেকে সহজ হওয়ার কারণে এগুলো সেরা এবং অন্যদের তুলনায় আপনি অবশ্যই সেরা মানের তাৎক্ষণিক সহায়তা পাবেন।
Ikram Zakori
Hostinger আমার ব্যবহৃত সেরা ওয়েব হোস্টিং প্রোভাইডার। এর ব্যতিক্রমধর্মী কাস্টমার সাপোর্ট একে অন্যদের থেকে আলাদা করে।
Firstname Lastname
Hostinger-এর কাস্টমার সাপোর্ট প্রতিটি ধাপে একেবারে অসাধারণ।
এআই ব্যবহার করে ওয়েবসাইট লঞ্চ করা আরও সহজ
নিরাপত্তা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার
অতুলনীয় ওয়েবসাইট পারফরম্যান্স
বিভিন্ন কারণে Hostinger আমাদের প্রথম পছন্দ। অন্য়দের সেবার সাথে এর সেবার তুলনার জন্য পরীক্ষা করার সময়, আমাদের সাইটটি Hostinger-এ হোস্ট করা থাকাবস্থায় সেরা পারফর্ম করেছে।
Hostinger-এর পক্ষ থেকে একাধিক পরীক্ষা চালানোর পর, রেসপন্স টাইম ছিল গড়ে ৪৫০ মিলিসেকেন্ড থেকে ৬২৫ মিলিসেকেন্ডের মধ্যে, যা খুবই ভালো। সহজ কথায়, Hostinger ব্যবহার করার সময় গতি নিয়ে কোনও সমস্যাই হওয়ার কথা না।
যেসব কোম্পানিতে আইটি কর্মী সংখ্যা কম বা একবারেই নেই, তাদের জন্য বিশেষজ্ঞ কাস্টমার সার্ভিস একটি বিশাল সুবিধা। আপনি যদি বিশেষ করে সাশ্রয়ী মূল্যের, নির্ভরযোগ্য শেয়ার্ড হোস্টিং সেবা খুঁজছেন, তাহলে এটি আপনার জন্য সবচেয়ে সেরা অপশন।
আপনার ব্যবসার পরিসর আরও বড় করুন - আমরা আপনার পাশে আছি
Hostinger-এ অনায়াসে মাইগ্রেট করুন
বেশিরভাগ সময় যদি এমন কিছু সামনে আসে যা আমি কীভাবে করব নিশ্চিত নই, তাহলে আমি তাদের সাপোর্ট সেকশন থেকে সেই বিষয়ে আর্টিকেল খুঁজে নিতে পারি। যদি সেখানেও কোনও সমাধান খুঁজে না পাই, তবে আমি লাইভ চ্যাটে যাই এবং কেউনা কেউ আমাকে সাহায্য করার জন্য সেখানে উপস্থিত থাকে।
আমি প্রায় প্রতিটি হোস্টিং কোম্পানির সাথে প্রতিদিন কাজ করি এবং হোস্টিং, SSL, ইমেইল, ফাইল ম্যানেজমেন্ট, ডোমেইন ম্যানেজমেন্ট ও ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে সেগুলোর কোনটিই Hostinger-এর মতো এতো সহজ নয়।
Hostinger-এর সবচেয়ে হেল্পফুল দিক হলো এখানে সবকিছু সেট আপ করা এবং চালু করা সহজ। কুইক টার্ন-অ্যারাউন্ড এই প্ল্যাটফর্মটিকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে। তাছাড়া, এখানের প্রাইসিং সবচেয়ে সেরা না হলেও, বর্তমানে খুবই প্রতিযোগিতামূলক।