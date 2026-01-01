আপনার বৃদ্ধির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে
হোস্টিংগারকে আরও শক্তিশালী এবং দ্রুততর করার জন্য, আমরা কেবল সর্বশেষ প্রযুক্তির উপর নির্ভর করতে পারি না। তাই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি হল এমন দলগুলির একটি দল যারা এটি বাস্তবায়নের জন্য একসাথে কাজ করে।
গতির জন্য তৈরি
প্রতিক্রিয়া সময় 11-274 মি.সেকেন্ড।
সমর্থন
২৪/৭ লাইভ চ্যাট।
দক্ষতা
সেরা মূল্য/মানের অনুপাত।
সরলতা
9 ১০ জনের মধ্যে আমাদের hPanel মসৃণ এবং স্বজ্ঞাত বলে মনে হয়েছে।
সমস্ত তথ্য - সুরক্ষিত
পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে:
ইন-হাউস বিল্ট এইচপ্যানেল, অ্যাক্সেস ম্যানেজার, লাইটস্পিড ওয়েব সার্ভার, ক্লাউডফ্লেয়ার ইন্টিগ্রেশন, লেটস এনক্রিপ্ট ইন্টিগ্রেশন, ইন-হাউস বিকশিত ডাব্লিউএএফ।
সর্বোচ্চ দক্ষতা
পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে:
দৈনিক ব্যাকআপ, ক্লাউডলিনাক্স, অ্যাকাউন্ট আইসোলেশনের জন্য LVE কন্টেইনার, সুইচগুলিতে Wanguard রিয়েলটাইম অ্যান্টি-DDoS সুরক্ষা, সম্পূর্ণ SSD সার্ভার।
মসৃণ নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি
সাফল্যের উপর মনোযোগী
ক্লাউডপ্রোবার হল একটি সফটওয়্যার যা সিস্টেমের বিভিন্ন উপাদানের প্রাপ্যতা এবং কর্মক্ষমতা নিরীক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
কন্ট্রোল প্যানেল হল আপনার হোস্টিং প্যাকেজ পরিচালনা করার জন্য ব্যবহৃত একটি জনপ্রিয় টুল।