আপনার বৃদ্ধির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে

হোস্টিংগারকে আরও শক্তিশালী এবং দ্রুততর করার জন্য, আমরা কেবল সর্বশেষ প্রযুক্তির উপর নির্ভর করতে পারি না। তাই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি হল এমন দলগুলির একটি দল যারা এটি বাস্তবায়নের জন্য একসাথে কাজ করে।

গতির জন্য তৈরি

প্রতিক্রিয়া সময় 11-274 মি.সেকেন্ড।

সমর্থন

২৪/৭ লাইভ চ্যাট।

দক্ষতা

সেরা মূল্য/মানের অনুপাত।

সরলতা

9 ১০ জনের মধ্যে আমাদের hPanel মসৃণ এবং স্বজ্ঞাত বলে মনে হয়েছে।

ডেটা সেন্টার

সমস্ত তথ্য - সুরক্ষিত

আমরা আপনার ওয়েবসাইটগুলিকে একাধিক স্তরের ব্যর্থ-নিরাপদ, RAID-10, দৈনিক বা সাপ্তাহিক ব্যাকআপ দিয়ে সুরক্ষিত করি। আমাদের সমস্ত 10 ডেটা সেন্টার বিশ্বব্যাপী বিতরণ করা হয়েছে যাতে প্রতিটি দেশে আপনার ওয়েবসাইটগুলিকে দ্রুত রাখা যায়। বিশ্বব্যাপী সংযুক্ত টিয়ার-3 ডেটা সেন্টারগুলিতে আমরা স্থাপন করার ফলে আপনার দর্শনার্থীরা সর্বনিম্ন ল্যাটেন্সি এবং অতুলনীয় নির্ভরযোগ্যতা উপভোগ করবেন।

পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে:

ইন-হাউস বিল্ট এইচপ্যানেল, অ্যাক্সেস ম্যানেজার, লাইটস্পিড ওয়েব সার্ভার, ক্লাউডফ্লেয়ার ইন্টিগ্রেশন, লেটস এনক্রিপ্ট ইন্টিগ্রেশন, ইন-হাউস বিকশিত ডাব্লিউএএফ।

পরিকাঠামো

সর্বোচ্চ দক্ষতা

নিরাপত্তা, দ্রুত কর্মক্ষমতা এবং স্থিতিশীলতা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আপনার ওয়েবসাইটের জন্য ৯৯.৯৯% আপটাইম বজায় রাখার জন্য প্রচেষ্টা করি। আমাদের সার্ভারগুলি ক্লাউডলিনাক্সে কাজ করছে - হোস্টিং প্রদানকারীদের জন্য শীর্ষস্থানীয় অপারেটিং সিস্টেম। আমরা নিয়মিতভাবে আমাদের সিস্টেমগুলি পুনর্নবীকরণ করছি, সার্ভারগুলিকে DDoS আক্রমণ থেকে রক্ষা করছি এবং সর্বশেষ LiteSpeed প্রযুক্তির সাহায্যে তাদের গতি উন্নত করছি।

পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে:

দৈনিক ব্যাকআপ, ক্লাউডলিনাক্স, অ্যাকাউন্ট আইসোলেশনের জন্য LVE কন্টেইনার, সুইচগুলিতে Wanguard রিয়েলটাইম অ্যান্টি-DDoS সুরক্ষা, সম্পূর্ণ SSD সার্ভার।

এইচপ্যানেল

মসৃণ নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি

আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণভাবে তৈরি hPanel-এর জন্য গর্বিত। এবং আমরা হোস্টিং অভিজ্ঞতার প্রতিটি দিককে উন্নত করি যতক্ষণ না ওয়েবসাইট তৈরির প্রতিটি ধাপ নতুনদের জন্য স্বজ্ঞাত এবং পেশাদারদের জন্য সহজ হয়। দ্রুত স্বয়ংক্রিয় মাইগ্রেশনের জন্য এখানে একটি অভ্যন্তরীণ ওয়ার্ডপ্রেস মাইগ্রেটরও রয়েছে।
সমর্থন

সাফল্যের উপর মনোযোগী

আমরা বিশ্বাস করি যে সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি দেখানো গ্রাহকদের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করার সর্বোত্তম উপায়। আপনার ওয়েবসাইটে কাজ করার সময় আপনার যে কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার জন্য আমাদের প্রযুক্তিগত দল 24/7 এখানে রয়েছে।
সাম্প্রতিক ব্লগ সংখ্যাগুলি

ক্লাউডপ্রোবার ব্যাখ্যা করেছেন: হোস্টিংগারে আমরা এটি কীভাবে ব্যবহার করি
ক্লাউডপ্রোবার হল একটি সফটওয়্যার যা সিস্টেমের বিভিন্ন উপাদানের প্রাপ্যতা এবং কর্মক্ষমতা নিরীক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

Ieva T.
hPanel বনাম cPanel: আপনার যা জানা দরকার
কন্ট্রোল প্যানেল হল আপনার হোস্টিং প্যাকেজ পরিচালনা করার জন্য ব্যবহৃত একটি জনপ্রিয় টুল।

Rusne S.
GraphQL বনাম REST: API ডেভেলপমেন্টের জন্য কোনটি সেরা?
এপিআই, অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসের সংক্ষিপ্ত রূপ, একটি সফ্টওয়্যার মধ্যস্থতাকারী যা দুটি অ্যাপ্লিকেশনকে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে দেয়।

Ieva T.

