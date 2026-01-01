Google Workspace থেকে নিন পেশাদার ইমেইল

কাস্টম ব্যবসায়িক ইমেইল দিয়ে গ্রাহকদের আস্থা শক্তিশালী করুন। Google Docs, Sheets এবং Slides-এর মতো পরিচিত টুলগুলোর সাহায্যে টিমের কোলাবোরেশন বৃদ্ধি করুন।

থেকে
৳  859.00 /মাস
30% ছাড়
স্টার্টার গুগল ওয়ার্কস্পেস
৳  859.00 /মাস
12 মাসের জন্য। 12-মাসের জন্য ৳859.00/মাস তারিখে রিনিউ হয়।
নিরাপদ কাস্টম ব্যবসায়িক ইমেল, you@your-company.com
প্রতি মেলবক্সে 30 GB স্টোরেজ
100 অংশগ্রহণকারীদের ভিডিও মিটিং
নিরাপত্তা এবং ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ
স্ট্যান্ডার্ড সাপোর্ট
অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং পৃষ্ঠা
ইমেল লেআউট এবং মেল মার্জ
30% ছাড়
স্ট্যান্ডার্ড গুগল ওয়ার্কস্পেস
৳  1,719.00 /মাস
12 মাসের জন্য। 12-মাসের জন্য ৳1,719.00/মাস তারিখে রিনিউ হয়।
নিরাপদ কাস্টম ব্যবসায়িক ইমেল, you@your-company.com
2 TB প্রতি মেলবক্সে স্টোরেজ
150 অংশগ্রহণকারীদের ভিডিও মিটিং + রেকর্ডিং, শব্দ বাতিলকরণ
নিরাপত্তা এবং ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ
স্ট্যান্ডার্ড সাপোর্ট
অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং পৃষ্ঠা
ইমেল লেআউট এবং মেল মার্জ
0% ছাড়
প্লাস গুগল ওয়ার্কস্পেস
৳  2,699.00 /মাস
12 মাসের জন্য। 12-মাসের জন্য ৳2,699.00/মাস তারিখে রিনিউ হয়।
নিরাপদ কাস্টম ব্যবসায়িক ইমেল, you@your-company.com
5 TB প্রতি মেলবক্সে স্টোরেজ
500 অংশগ্রহণকারীদের ভিডিও মিটিং + রেকর্ডিং, শব্দ বাতিলকরণ
উন্নত নিরাপত্তা এবং ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ, যার মধ্যে রয়েছে ভল্ট এবং উন্নত এন্ডপয়েন্ট ব্যবস্থাপনা
স্ট্যান্ডার্ড সাপোর্ট
অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং পৃষ্ঠা
ইমেল লেআউট এবং মেল মার্জ
সব প্ল্যানের পেমেন্ট আগেই করতে হয়। মাসিক রেট হলো আপনার প্ল্যানের মোট মূল্য, যা আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দেখানো হয়।

ব্যবসার জন্য Gmail নিন

নতুন অ্যাডমিন কন্ট্রোল, কোনো বিজ্ঞাপন না থাকা এবং আপনার নিজস্ব পেশাদার অ্যাড্রেস কাজে লাগান। @gmail.com-এর বদলে ব্যবহার করুন sales@examples.com।
ব্যবসার জন্য Gmail নিন

যেকোনো জায়গা থেকে আপনার টিমের সাথে সংযুক্ত থাকুন

Google-এর শক্তিশালী ইনফ্রাস্ট্রাকচারে নির্মিত প্রিমিয়াম ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবহার করে, যে কোনো জায়গা থেকে আপনার টিমের সাথে নিরাপদে মিটিং করুন।
যেকোনো জায়গা থেকে আপনার টিমের সাথে সংযুক্ত থাকুন

দ্রুত কাজ করুন, আরও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করুন

ফাইলগুলিতে রিয়েল টাইমে কোলাবোরেট করুন, কয়েক ক্লিকে মিটিং সেট আপ করুন এবং সময়সীমা ও ক্যালেন্ডার নোটিফিকেশন পান। Google Workspace আপনার প্রোডাক্টিভিটির জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি টুলকে এক জায়গায় নিয়ে আসে।
দ্রুত কাজ করুন, আরও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করুন

আপনাকে হুমকি থেকে রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা

Gmail-এর মেশিন লার্নিং মডেলগুলি আপনার ইনবক্সে আসা ৯৯.৯% স্প্যাম, ফিশিং এবং ম্যালওয়্যারের হুমকি ব্লক করে, যার ফলে Google Workspace নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে।
আপনাকে হুমকি থেকে রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা

Google Workspace সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

Google Workspace সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজুন

Google Workspace কী?

G Suite এবং Google Workspace-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

Google Workspace-এর সাথে আমি কী কী পাব?

Google Workspace-এর জন্য কীভাবে সাইন আপ করব?

আমার কখন Google Workspace বেছে নেওয়া উচিৎ?

আপনারা কোন কোন Workspace প্ল্যান অফার করেন?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

