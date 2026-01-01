আমরা ডোমেইন ট্রান্সফার সহজ করে তুলেছি
.com শুরু
আপনি যে ডোমেইনটি Hostinger-এ ট্রান্সফার করতে চান তা লিখুন
৪টি সহজ ধাপে একটি ডোমেইন নাম ট্রান্সফার করুন:
আপনি যে ডোমেইন নামটি ট্রান্সফার করতে চান তা লিখুনশুধু আপনার ডোমেইন নাম লিখুন এবং ট্রান্সফার-এ ক্লিক করুন।
ট্রান্সফারের জন্য ডোমেইন প্রস্তুত করুনআপনার বর্তমান রেজিস্ট্রারের কাছে আপনি যে ডোমেইনটি ট্রান্সফার করতে চান তা আনলক করুন।
কেনাকাটা সম্পন্ন করুনEPP কোড অথবা ডোমেইন ট্রান্সফার অনুমোদন কোড লিখুন এবং ট্রান্সফার নিশ্চিত করুন।
ডোমেইন ট্রান্সফার ইমেইল নিশ্চিত করুনআপনার ডোমেইন রেজিস্ট্রি থেকে আপনি একটি নিশ্চিতকরণ চিঠি পাবেন।
কেন Hostinger-এ ডোমেইন ট্রান্সফার করবেন?
সময় নষ্ট হবে না
বেশিরভাগ ডোমেইন ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আপনার ডোমেইনের বর্তমান মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখে ১ বছরের নবায়ন অন্তর্ভুক্ত থাকে।
সহজ ডোমেইন ম্যানেজমেন্ট
Hostinger উন্নত ব্যবহারকারী এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপারদের চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন ধরণের টুলস অফার করে, সবই এক জায়গায়।
বিনামূল্যে গোপনীয়তা সুরক্ষা
প্রতিটি যোগ্য ডোমেইন নিবন্ধনের সাথে বিনামূল্যে WHOIS গোপনীয়তা সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত।
আমাদের ডোমেইন ট্রান্সফারের দাম দেখুন
নবায়ন মূল্য ৳ 1,779.00 /বছর
নবায়ন মূল্য ৳ 1,559.00 /বছর
নবায়ন মূল্য ৳ 1,229.00 /বছর
নবায়ন মূল্য ৳ 1,779.00 /বছর
নবায়ন মূল্য ৳ 1,229.00 /বছর
নবায়ন মূল্য ৳ 2,209.00 /বছর
নবায়ন মূল্য ৳ 1,419.00 /বছর
নবায়ন মূল্য ৳ 1,419.00 /বছর
নবায়ন মূল্য ৳ 1,719.00 /বছর
নবায়ন মূল্য ৳ 919.00 /বছর