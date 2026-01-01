আমরা ডোমেইন ট্রান্সফার সহজ করে তুলেছি

.com শুরু

৳  1,229.00

৪টি সহজ ধাপে একটি ডোমেইন নাম ট্রান্সফার করুন:

আপনি যে ডোমেইন নামটি ট্রান্সফার করতে চান তা লিখুন

শুধু আপনার ডোমেইন নাম লিখুন এবং ট্রান্সফার-এ ক্লিক করুন।

ট্রান্সফারের জন্য ডোমেইন প্রস্তুত করুন

আপনার বর্তমান রেজিস্ট্রারের কাছে আপনি যে ডোমেইনটি ট্রান্সফার করতে চান তা আনলক করুন।

কেনাকাটা সম্পন্ন করুন

EPP কোড অথবা ডোমেইন ট্রান্সফার অনুমোদন কোড লিখুন এবং ট্রান্সফার নিশ্চিত করুন।

ডোমেইন ট্রান্সফার ইমেইল নিশ্চিত করুন

আপনার ডোমেইন রেজিস্ট্রি থেকে আপনি একটি নিশ্চিতকরণ চিঠি পাবেন।
কেন Hostinger-এ ডোমেইন ট্রান্সফার করবেন?

সময় নষ্ট হবে না

বেশিরভাগ ডোমেইন ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আপনার ডোমেইনের বর্তমান মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখে ১ বছরের নবায়ন অন্তর্ভুক্ত থাকে।

সহজ ডোমেইন ম্যানেজমেন্ট

Hostinger উন্নত ব্যবহারকারী এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপারদের চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন ধরণের টুলস অফার করে, সবই এক জায়গায়।

বিনামূল্যে গোপনীয়তা সুরক্ষা

প্রতিটি যোগ্য ডোমেইন নিবন্ধনের সাথে বিনামূল্যে WHOIS গোপনীয়তা সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের ডোমেইন ট্রান্সফারের দাম দেখুন

ডোমেইন
ট্রান্সফার / নবায়ন মূল্য
.com
৳  1,229.00

নবায়ন মূল্য ৳  1,779.00 /বছর

.fr
৳  979.00

নবায়ন মূল্য ৳  1,559.00 /বছর

.in
৳  759.00

নবায়ন মূল্য ৳  1,229.00 /বছর

.org
৳  1,599.00

নবায়ন মূল্য ৳  1,779.00 /বছর

.nl
৳  129.00

নবায়ন মূল্য ৳  1,229.00 /বছর

.net
৳  1,839.00

নবায়ন মূল্য ৳  2,209.00 /বছর

.lt
৳  1,269.00

নবায়ন মূল্য ৳  1,419.00 /বছর

.es
৳  129.00

নবায়ন মূল্য ৳  1,419.00 /বছর

.de
৳  619.00

নবায়ন মূল্য ৳  1,719.00 /বছর

.eu
৳  859.00

নবায়ন মূল্য ৳  919.00 /বছর

একটি সফল ডোমেইন ট্রান্সফার নিশ্চিত করতে

ডোমেইন নিবন্ধন বা শেষ ট্রান্সফারের পর থেকে ৬০ দিনের বেশি সময় হয়ে গেছে কিনা তা নিশ্চিত করুন।
আপনার ডোমেইনের স্ট্যাটাস পরীক্ষা করুন, এটি Pending Delete বা Redemption স্ট্যাটাসে থাকা উচিৎ নয়
ডোমেইনের EPP কোডে আপনার অ্যাক্সেস আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন। EPP সম্পর্কে আরও জানুন
ট্রান্সফার প্রক্রিয়ার আগে আপনার WHOIS গোপনীয়তা সুরক্ষা নিষ্ক্রিয় করা উচিত।
