Transfert de nom de domaine simplifié

.com depuis

MAD  92.99

Saisissez le nom de domaine que vous voulez transférer chez Hostinger

Vous cherchez un nouveau nom de domaine disponible ?Essayez l'outil de recherche de noms de domaine

Transférer un nom de domaine en 4 étapes simples :

Entrez le nom de domaine que vous souhaitez transférer

Il suffit d'entrer votre nom de domaine et de cliquer sur transférer.

Préparez le nom de domaine pour le transfert

Déverrouillez le nom de domaine que vous souhaitez transférer chez votre registraire actuel.

Poursuivez avec l'achat

Entrez le code EPP ou le code d'autorisation de transfert de nom de domaine et confirmez le transfert.

Vous recevrez un email de confirmation de votre registre de noms de domaine

Vous recevrez une lettre de confirmation de votre registre de noms de domaine.
Entrez le nom de domaine que vous souhaitez transférer
Préparez le nom de domaine pour le transfert
Poursuivez avec l'achat
Vous recevrez un email de confirmation de votre registre de noms de domaine

Pourquoi transférer les noms de domaine chez Hostinger ?

Pas de temps perdu

Pas de temps perdu

La plupart des transferts de noms de domaine incluent un renouvellement d'un an à la date d'expiration actuelle de votre nom de domaine.

Gestion facile des noms de domaine

Gestion facile des noms de domaine

Hostinger propose une grande variété d'outils pour satisfaire les besoins des utilisateurs avancés et des développeurs de sites internet, tout en un seul endroit

Protection de la vie privée gratuite

Protection de la vie privée gratuite

La protection de la vie privée WHOIS gratuite est incluse avec chaque enregistrement de nom de domaine éligible

Consultez nos tarifs de transfert ci-dessous

Noms de domaine
Prix du transfert / Renouvellement
.com
MAD  92.99

Prix de renouvellement MAD  134.99 /an

.fr
MAD  74.99

Prix de renouvellement MAD  117.99 /an

.in
MAD  56.99

Prix de renouvellement MAD  93.99 /an

.org
MAD  120.99

Prix de renouvellement MAD  134.99 /an

.nl
MAD  9.99

Prix de renouvellement MAD  92.99 /an

.net
MAD  138.99

Prix de renouvellement MAD  166.99 /an

.lt
MAD  96.99

Prix de renouvellement MAD  106.99 /an

.es
MAD  9.99

Prix de renouvellement MAD  106.99 /an

.de
MAD  46.99

Prix de renouvellement MAD  129.99 /an

.eu
MAD  64.99

Prix de renouvellement MAD  69.99 /an

Pour garantir un transfert de nom de domaine réussi

Assurez-vous que cela fait plus de 60 jours depuis l'enregistrement du nom de domaine ou le dernier transfert
Vérifiez le statut de votre nom de domaine, il ne doit pas être en statut de suppression en attente ou de rachat
Assurez-vous d'avoir accès au code EPP du nom de domaine En savoir plus sur l'EPP
Votre protection de la vie privée Whois doit être désactivée avant le processus de transfert
Pour garantir un transfert de nom de domaine réussi

FAQ sur le transfert de nom de domaine

Qu'est-ce qu'un transfert de nom de domaine ?

Pourquoi devrais-je transférer mon nom de domaine chez Hostinger ?

Comment transférer un nom de domaine ?

Combien de temps faut-il pour transférer un nom de domaine chez Hostinger ?

Puis-je transférer un nom de domaine gratuitement ?

Puis-je utiliser un nom de domaine sans hébergement ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.