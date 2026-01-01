لقد سهّلنا عملية نقل الدومين

.com ابتداءً من

MAD  92.99

أدخل الدومين الذي ترغب في نقله إلى Hostinger

هل تبحث عن اسم دومين جديد؟جرب أداة البحث عن الدومينات

نقل اسم دومين في 4 خطوات بسيطة:

أدخل اسم الدومين الذي تريد نقله

ما عليك سوى إدخال اسم دومينك والنقر فوق نقل.

تحضير الدومين لعملية النقل

افتح الدومين الذي تريد نقله لدى مسجلك الحالي.

أنهِ عملية الشراء

أدخل رمز EPP أو رمز ترخيص نقل الدومين، وأكّد عملية النقل.

سوف تتلقى رسالة تأكيد من مسجل دومينك.

ما الفائدة من نقل الدومين إلى Hostinger؟

لا يوجد وقت ضائع

تتضمّن معظم عمليات نقل الدومين تجديدا لمدة عام كامل حتى تاريخ انتهاء صلاحية دومينك الحالي.

إدارة دومينات سهلة

تقدم Hostinger مجموعة من الأدوات لتلبية احتياجات مطوري المواقع والمستخدمين المحترفين.

حماية الخصوصية مجانية

يتم تضمين حماية خصوصية WHOIS مجاناً مع كل عملية تسجيل دومين صالحة.

تحقق من أسعار النقل لدينا أدناه

دومينات
سعر النقل/التجديد
.com
MAD  92.99

سعر التجديد MAD  134.99 /سنة

.fr
MAD  74.99

سعر التجديد MAD  117.99 /سنة

.in
MAD  56.99

سعر التجديد MAD  93.99 /سنة

.org
MAD  120.99

سعر التجديد MAD  134.99 /سنة

.nl
MAD  9.99

سعر التجديد MAD  92.99 /سنة

.net
MAD  138.99

سعر التجديد MAD  166.99 /سنة

.lt
MAD  96.99

سعر التجديد MAD  106.99 /سنة

.es
MAD  9.99

سعر التجديد MAD  106.99 /سنة

.de
MAD  46.99

سعر التجديد MAD  129.99 /سنة

.eu
MAD  64.99

سعر التجديد MAD  69.99 /سنة

لضمان نقل الدومين بنجاح

تأكد من مرور أكثر من 60 يومًا على تسجيل الدومين أو آخر عملية نقل.
تحقق من حالة دومينك، يجب أن لا يكون في حالة انتظار الحذف أو الاسترداد.
تأكد من أن لديك رمز EPP الخاص بدومينك.تعرف على المزيد حول EPP
يجب تعطيل حماية خصوصية Whois الخاصة بك قبل بدء عملية النقل.
لضمان نقل الدومين بنجاح

الأسئلة الشائعة حول ترحيل الدومين

ما معنى ترحيل اسم الدومين؟

لماذا يجب عليّ ترحيل دوميني إلى Hostinger؟

كيف يمكنني ترحيل الدومين؟

كم من الوقت سيستغرق نقل الدومين إلى Hostinger؟

هل يمكنني ترحيل الدومين مجانًا؟

هل يمكنني استخدام اسم الدومين بدون استضافة؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

