Domain übertragen in 4 einfachen Schritten:

Zu übertragenden Domainnamen eingeben

Geben Sie einfach Ihren Domainnamen ein und klicken Sie auf Übertragen.

Domain für Umzug vorbereiten

Schalten Sie die zu übertragende Domain bei Ihrem derzeitigen Registrar frei.

Mit dem Kauf fortfahren

Geben Sie den EPP-Code oder den Autorisierungscode für den Domainumzug ein und bestätigen Sie die Übertragung.

Domain-Übertragung via E-Mail bestätigen

Sie erhalten ein Bestätigungsschreiben von Ihrer Domainregistrierungsstelle.
Warum Domains zu Hostinger umziehen?

Keine Zeitverluste

Die meisten Domainübertragungen beinhalten eine Verlängerung um 1 Jahr über das aktuelle Ablaufdatum Ihrer Domain hinaus.

Einfache Verwaltung

Hostinger bietet eine Vielzahl von Tools an einem Ort, um die Anforderungen fortgeschrittener Benutzer und Website-Entwickler zu erfüllen.

Gratis Privatsphäre-Schutz

Der kostenlose WHOIS-Datenschutz ist bei jeder berechtigten Domainregistrierung enthalten.

Unsere Umzugspreise finden Sie hier

Domain
Übertragungs-/ Verlängerungs-Preis
.com
CHF  8.09

Verlängerungs-Preis CHF  15.79 /Jahr

.fr
CHF  6.49

Verlängerungs-Preis CHF  10.29 /Jahr

.in
CHF  4.99

Verlängerungs-Preis CHF  8.09 /Jahr

.org
CHF  10.49

Verlängerungs-Preis CHF  12.89 /Jahr

.nl
CHF  0.79

Verlängerungs-Preis CHF  8.09 /Jahr

.net
CHF  12.09

Verlängerungs-Preis CHF  14.49 /Jahr

.lt
CHF  8.39

Verlängerungs-Preis CHF  9.29 /Jahr

.es
CHF  0.79

Verlängerungs-Preis CHF  9.29 /Jahr

.de
CHF  4.09

Verlängerungs-Preis CHF  11.29 /Jahr

.eu
CHF  5.69

Verlängerungs-Preis CHF  6.09 /Jahr

So funktioniert ein erfolgreicher Domain-Umzug

Stellen Sie sicher, dass mehr als 60 Tage seit der Domainregistrierung oder dem letzten Umzug vergangen sind.
Überprüfen Sie Ihren Domainstatus, er sollte nicht im Status „Ausstehende Löschung” oder „Zurücknahme” befinden.
Vergewissern Sie sich, dass Sie Zugriff auf den EPP-Code der Domain haben. Erfahren Sie mehr über EPP
Ihr WHOIS-Datenschutz sollte vor der Übertragung deaktiviert werden.
