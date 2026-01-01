SSL (Secure Sockets Layer) oder TLS (Transport Layer Security) ist ein Sicherheitsprotokoll, das eine verschlüsselte Kommunikation zwischen einer Homepage und einem Webbrowser ermöglicht. Es verhindert, dass Unbefugte auf Daten zugreifen oder Daten sehen, die zwischen einer Homepage und ihren Besuchern ausgetauscht werden.

SSL-Zertifikate werden von einer Zertifizierungsstelle (Certificate Authority oder CA) für eine Website ausgestellt, um deren Identität zu authentifizieren und den Browsern mitzuteilen, dass die Website sicher ist.