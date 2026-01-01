Kostenloses SSL-Zertifikat: Sichern Sie Ihre Website
Kostenloses SSL-Zertifikat mit all unseren Plänen
Der Unterschied zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen SSL-Zertifikaten
Warum brauchen Sie SSL-Verschlüsselung?
Zur Sicherung Ihrer Website
Um PCI DSS-Standards zu erfüllen
Um Vertrauen aufzubauen
Zur Ranking-Verbesserung bei Google
Wie SSL-Zertifikate funktionieren
Aufbau einer Verbindung
Nach dem erfolgreichen Erwerb eines SSL-Zertifikats erhalten Webseiten einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel. Wenn Benutzer Ihre Domain eingeben, fordert ihr Browser Ihr SSL-Zertifikat und Ihren öffentlichen Schlüssel an, um zu überprüfen, ob Sie vertrauenswürdig sind.
Daten-Verschlüsselung
Im Erfolgsfall erzeugt der Browser zwei symmetrische Schlüssel und sendet einen davon mit dem öffentlichen Schlüssel an den Webserver. Sobald der Server den Schlüssel erhält, verwendet er seinen privaten Schlüssel, um ihn zu entschlüsseln. Der Browser und der Server können nun eine sichere Verbindung zur Übertragung von Informationen herstellen.
Visuelle Indikatoren
Eine Website mit einer erfolgreichen SSL-Installation hat mehrere Indikatoren in der Adressleiste - ein Vorhängeschloss-Symbol und ein HTTPS-Präfix in der URL der Website. Je nach Art des Zertifikats können Website-Besitzer auch ein Siegel einblenden, um die Vertrauenswürdigkeit zu erhöhen.