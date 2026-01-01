Mehr Unterstützung.Weniger Wartezeit.
Sie erhalten innerhalb weniger Minuten eine Antwort auf Ihre Frage, Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr. Unser Kundenerfolgs-Team steht Ihnen mit Support per Live-Chat zur Verfügung, der erfahrungsgemäß wesentlich effektiver und effizienter ist als per Telefon.
Wie können wir helfen?
Kontowiederherstellung
Schicken Sie eine E-Mail an unser Team für die Kontowiederherstellung.
Sicherheit, Spam, Phishing, und Malware
Melden Sie alle Sicherheitsprobleme, Spam, Phishing oder Malware
Wissensdatenbank
Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen, von Website-Baukasten und hPanel bis hin zu Domains und DNS
Hostinger Academy
Mehr als 500 Videos, in denen erklärt und gezeigt wird, wie man online erfolgreich sein kann.
Tutorials
Erfahren Sie, wie Sie eine Website mit KI erstellen oder wie Sie auf 20 verschiedene Arten online Geld verdienen können
Kundenerfolgsgeschichten und unser Blog
Erfahren Sie, wie unsere Kunden erfolgreich waren und bleiben Sie mit unseren neuesten Artikeln auf dem Laufenden
Medien und Nachrichten
Unsere Standorte
Kaunas, Litauen
Jonavos g. 60C, 44192
Vilnius, Litauen
Švitrigailos Str. 34, 03230
Luxemburg
6 Avenue Pasteur, 2310
Yogyakarta, Indonesien
Palagan Tentara Pelajar 81, 55581