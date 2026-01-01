Meer ondersteuning.
Minder wachttijden.

Krijg binnen enkele minuten antwoord op je vraag, dag of nacht, 365 dagen per jaar met ons Klantensuccesteam via live chat - wat uit ervaring veel effectiever en efficiënter blijkt te zijn dan via de telefoon.

Hoe kunnen we helpen?

Als je nog geen klant van Hostinger bent, of als je een andere vraag hebt, zijn dit enkele alternatieve opties.

Accountherstel

E-mail ons accountherstelteam.

Beveiliging, spam, phishing, en malware

Meld eventuele beveiligingsproblemen, spam, phishing, of malware

Kennisbank

Vind antwoorden op onze meest gestelde vragen over van alles en nog wat, van Website Bouwer en hPanel tot domeinen en DNS.

Hostinger Academy

Ontdek meer dan 500 video's waarin wordt uitgelegd hoe je online succes kunt boeken.

Tutorials

Leer hoe je van alles kunt doen, van het bouwen van een website met AI tot 20 manieren om online geld te verdienen

Succesverhalen van klanten en blogs

Lees hoe onze klanten succes hebben geboekt en lees onze laatste artikelen

Media en nieuws

Op zoek naar informatie of wil je ons een vraag stellen?
E-mail ons persteam
Media en nieuws

Onze Kantoorlocaties

Kaunas, Litouwen

Kaunas, Litouwen

Jonavos g. 60C, 44192

Vilnius, Litouwen

Vilnius, Litouwen

Švitrigailos str. 34, 03230

Luxemburg

Luxemburg

6 Avenue Pasteur, 2310

Yogyakarta, Indonesië

Yogyakarta, Indonesië

Palagan Tentara Pelajar 81, 55581

