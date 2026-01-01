Persoonlijke domeinnamen
Beveilig je persoonlijke domein vandaag nog
Wat is een persoonlijk domein?
Waarom zou ik een persoonlijk domein aanschaffen?
Ga voor professionele e-mail
Stop met het gebruiken van oude generieke e-mail. Een persoonlijk domein-e-mailadres instellen, zoals contact@jouwnaam.nl, is een kleine stap, maar het vergroot direct jouw autoriteit.
Bescherm je identiteit
Als je te lang wacht, kan je persoonlijke domein voorgoed verloren gaan. Als je het nu vastlegt, bescherm je jezelf tegen identiteitsfraude en houd jij de controle over jouw online reputatie.
Beheer je imago
Deze link is alleen van jou, niet van een platform of werkgever. Jij bepaalt hoe deze wordt gedeeld en naar welke content jij mensen doorverwijst.
Word het eerste zoekresultaat
Een herkenbaar domein kan gemakkelijk worden gedeeld en ingetypt. Dit is een belangrijke factor bij het verbeteren van SEO, waardoor je professionele website hoger scoort in zoekmachines.
Verhoog de waarde van je merk
Met een professioneel domein kom je direct waardevol over. Je wordt gezien als een herkenbare naam, niet als zomaar een link.
Bundel je kanalen
Gebruik je persoonlijke domein als toegangspoort tot al jouw content. Je kunt het gebruiken als link in je bio om je sociale profielen, portfolio en cv te organiseren.
Zoek een extensie die jouw identiteit weergeeft
Maak je geen zorgen als .nl niet beschikbaar is. Andere krachtige extensies kunnen je persoonlijke merk net zo goed vertegenwoordigen.
.com
.me
.co
.design
.blog
Zet je passie om in winst
Bouw je merk op
Bepaal zelf hoe je website eruitziet en aanvoelt. Pas elk detail aan met onze intuïtieve drag-and-drop-editor en lanceer je site op een domein dat bij jouw merk past.
Groei met slimme marketing
Benut het volledige potentieel van je link in bio met ingebouwde SEO, analytics, e-mailregistratie en marketingintegraties.
Verkoop wat je wilt
Deel fysieke producten, digitale downloads, coachinggesprekken, affiliates, print-on-demand merchandise... Je link in bio is ontworpen om te converteren.