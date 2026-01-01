WHOIS domeinnaam lookup

Check de beschikbaarheid van een domeinnaam

Met de WHOIS-zoekfunctie van Hostinger kun je controleren of de domeinnaam van je keuze beschikbaar is. Als dat zo is, kun je direct onze Domeinchecker gebruiken en het domein kopen.

Vind de eigenaar van een domeinnaam

Als je gewenste domeinnaam bezet is, gebruik dan onze WHOIS-zoekfunctie om alle openbaar beschikbare informatie over de huidige registrar en website-eigenaar te vinden, inclusief de naam en persoonlijke contactgegevens.

Bekijk de vervaldatum van een domein

Bekijk wanneer een domeinnaam verloopt. Dit geeft je de kans om een ​​geweldig domein te bemachtigen zodra het beschikbaar komt en de huidige eigenaar besluit het niet te verlengen.

Wat is de WHOIS-zoektool?

De WHOIS-zoekfunctie van Hostinger toont de nieuwste gegevens die zijn geregistreerd in de officiële WHOIS-domeinnaam-database. Je kunt er zo vaak gratis gebruik van maken als je wilt om informatie over de registrant van het domein te verkrijgen.

Hoe werkt het?

Telkens wanneer iemand een domeinnaam registreert, moet hij of zij bepaalde informatie aan de ICANN doorgeven. Een deel van deze informatie wordt beschikbaar gesteld in de openbare database en is toegankelijk via onze zoekfunctie.
