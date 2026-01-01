WHOIS domeinnaam lookup
Ontdek alles wat je moet weten over een domeinnaam.
Check de beschikbaarheid van een domeinnaam
Met de WHOIS-zoekfunctie van Hostinger kun je controleren of de domeinnaam van je keuze beschikbaar is. Als dat zo is, kun je direct onze Domeinchecker gebruiken en het domein kopen.
Vind de eigenaar van een domeinnaam
Als je gewenste domeinnaam bezet is, gebruik dan onze WHOIS-zoekfunctie om alle openbaar beschikbare informatie over de huidige registrar en website-eigenaar te vinden, inclusief de naam en persoonlijke contactgegevens.
Bekijk de vervaldatum van een domein
Bekijk wanneer een domeinnaam verloopt. Dit geeft je de kans om een geweldig domein te bemachtigen zodra het beschikbaar komt en de huidige eigenaar besluit het niet te verlengen.