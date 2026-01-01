Om een ​​domein te registreren, moet je ter verificatie persoonlijke informatie opgeven, waaronder je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Deze informatie wordt opgeslagen in de openbare WHOIS-database en is voor iedereen toegankelijk via een WHOIS-query. Dit geldt niet voor domeinen die in de EU zijn geregistreerd en worden beschermd door de AVG, of waarvan de gegevens zijn verborgen met behulp van de Domain Privacy Protection-service.

WHOIS-privacybescherming beveiligt de gegevens van registranten door ze te vervangen door de gegevens van een proxyserver. Hostinger-gebruikers genieten gratis van dit voordeel. Het is ingeschakeld voor alle recent gekochte domeinen en kan worden ingeschakeld via hPanel.