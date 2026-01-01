Zelfgehoste n8n: no-code AI-workflows
Kies het beste VPS plan – inclusief zelfgehoste n8n
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale prijs gedeeld door het aantal maanden van jouw plan.
Verbind workflows. Integreer data.
No-code automatisering
Eenvoudig instellen en beheren
Kies de template die het beste bij jou past: n8n, de n8n met wachtrijmodus, of een n8n-template met toegang tot meer dan 100 kant-en-klare workflows.
Onbeperkte workflows
Met zelfgehoste n8n zijn de automatiseringsmogelijkheden eindeloos, zodat je kunt blijven opschalen.
Krijg meer, betaal minder
Met een VPS hostingplan profiteer je van n8n-functionaliteit en meer, voordelig enveel waar voor je geld.
Aangepaste community-nodes
Krijg toegang tot meer diensten en tools met aangepaste nodes die door de n8n-community zijn ontwikkeld.
VPS hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Met dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is absoluut geweldig. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit crashes.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.
Beheer je VPS met AI
n8n-server monitoren
Houd de prestaties van je VPS in de gaten. Krijg inzicht in CPU-, geheugen- en schijfgebruik, zodat je problemen vroegtijdig kunt signaleren en oplossen.
Beveiligingsinstellingen beheren
Stel firewallregels, SSH-sleutels en omgekeerde DNS in en werk deze bij, voor een veilige, toegankelijke en goed beheerde server.
Back-ups en snapshots beheren
Maak back-ups en snapshots voor de veiligheid van jouw gegevens en herstel jouw VPS direct vanuit de chat.