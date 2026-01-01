Tot 67% korting op zelfgehoste n8n

Zelfgehoste n8n: no-code AI-workflows

Ontgrendel onbeperkte workflows
Voer onbeperkt parallelle processen uit
Toegang tot community-nodes
30-dagen-geld-terug-garantie
n8n zelf hosten

Kies het beste VPS plan – inclusief zelfgehoste n8n

64% KORTING
KVM 1
4,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 9,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
61% KORTING
KVM 2
6,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 12,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 4
9,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 24,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 8
19,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Onbeperkte workflows
Onbeperkt aantal gelijktijdige uitvoeringen
Community-nodes
n8n met wachtrijmodus
n8n met 100 pre-made workflows
Eén-klik n8n installatie
Hostinger API n8n community-node
AI-assistent aangedreven door MCP
Gratis .cloud domein voor 1 jaar
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale prijs gedeeld door het aantal maanden van jouw plan.

Verbind workflows. Integreer data.

n8n is een gratis te gebruiken tool voor workflowautomatisering, waarmee je al je apps en gegevens in één aanpasbaar no-code platform met elkaar kunt verbinden. Ontwerp workflows en verwerk gegevens vanuit één eenvoudig, uniform dashboard.
500+ app-integraties
MCP-server trigger
Vooraf gebouwde workflows
AI-nodes
Verbind workflows. Integreer data.

No-code automatisering

Eenvoudig instellen en beheren
Eenvoudig instellen en beheren

Kies de template die het beste bij jou past: n8n, de n8n met wachtrijmodus, of een n8n-template met toegang tot meer dan 100 kant-en-klare workflows.

Onbeperkte workflows
Onbeperkte workflows

Met zelfgehoste n8n zijn de automatiseringsmogelijkheden eindeloos, zodat je kunt blijven opschalen.

Krijg meer, betaal minder
Krijg meer, betaal minder

Met een VPS hostingplan profiteer je van n8n-functionaliteit en meer, voordelig enveel waar voor je geld.

Aangepaste community-nodes
Aangepaste community-nodes

Krijg toegang tot meer diensten en tools met aangepaste nodes die door de n8n-community zijn ontwikkeld.

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie dicht bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.

Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

VPS hosting waar je op kunt vertrouwen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀

Noel
Noel

Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.

Omkar
Omkar

Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.

Sylvain
Sylvain

Met dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS is absoluut geweldig. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit crashes.

Martin K
Martin K

Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.

Beheer je VPS met AI

Maak kennis met Kodee, je MCP-aangedreven AI-assistent, die in meer dan 50 talen klaar staat om je te helpen bij het beheer van je server. Beheer prestaties, de beveiliging en gegevens met eenvoudige prompts, rechtstreeks via de chat. Gebruik natuurlijke taal om vragen te stellen en opdrachten te geven – geen technisch jargon nodig.
Beheer je VPS met AI

n8n-server monitoren

Houd de prestaties van je VPS in de gaten. Krijg inzicht in CPU-, geheugen- en schijfgebruik, zodat je problemen vroegtijdig kunt signaleren en oplossen.

Beveiligingsinstellingen beheren

Stel firewallregels, SSH-sleutels en omgekeerde DNS in en werk deze bij, voor een veilige, toegankelijke en goed beheerde server.

Back-ups en snapshots beheren

Maak back-ups en snapshots voor de veiligheid van jouw gegevens en herstel jouw VPS direct vanuit de chat.

Wil je je verder verdiepen in n8n hosting?

n8n op Hostinger VPS instellen

n8n & Hostinger API-automatisering

Schaal AI-automatisering met MCP

Probeer zelfgehoste n8n, zonder risico

30-dagen-geld-terug-garantie

VPS voor n8n hosting FAQ's

Krijg antwoorden op de meestgestelde vragen over n8n virtual private server hostingdiensten.

