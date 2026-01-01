n8n wordt geleverd met de vooraf geïnstalleerde “Ubuntu 24.04 met n8n” VPS- template van Hostinger. Binnen een Docker-omgeving kun je snel en eenvoudig jouw automatiseringsworkflows implementeren. We bieden ook een template waarmee je n8n in wachtrijmodus kunt instellen voor betere schaalbaarheid.

Voor hulp bij het openen, configureren en beheren van n8n in de normale modus of wachtrijmodus, check deze stapsgewijze handleiding over de n8n VPS template.