Webhosting is een dienst die jouw website online beschikbaar maakt. Bij een webhostingprovider huur je een webserver waarop jouw websitebestanden worden opgeslagen. Simpel gezegd: je hebt een hostingplan nodig om je site te maken en voor bezoekers toegankelijk te maken.

De meest populaire website hostingdiensten voor zowel persoonlijk als zakelijk gebruik zijn:

Shared hosting . Meerdere websites worden op één server gehost en elke gebruiker krijgt een bepaalde hoeveelheid opslagruimte en bronnen. Shared hosting is de meest betaalbare optie, wat het een uitstekende keuze maakt voor beginners en bloggers.

. Meerdere websites worden op één server gehost en elke gebruiker krijgt een bepaalde hoeveelheid opslagruimte en bronnen. Shared hosting is de meest betaalbare optie, wat het een uitstekende keuze maakt voor beginners en bloggers. WordPress hosting . Dit type webhosting werkt op dezelfde manier als Shared hosting. Bij managed voor WordPressplan krijg je echter tal van tools en functies om je WordPress-website te optimaliseren qua snelheid en prestaties, en om het onderhoud van je site te vergemakkelijken.

. Dit type webhosting werkt op dezelfde manier als Shared hosting. Bij managed voor WordPressplan krijg je echter tal van tools en functies om je WordPress-website te optimaliseren qua snelheid en prestaties, en om het onderhoud van je site te vergemakkelijken. VPS hosting . Bij dit type webhosting wordt een fysieke server verdeeld in verschillende virtuele machines, waardoor elke gebruiker beschikt over dedicated resources en volledige root-toegang. Virtual Private Server webhosting (VPS) is vooral gericht op technisch onderlegde gebruikers die meer kracht en controle nodig hebben.

. Bij dit type webhosting wordt een fysieke server verdeeld in verschillende virtuele machines, waardoor elke gebruiker beschikt over dedicated resources en volledige root-toegang. Virtual Private Server webhosting (VPS) is vooral gericht op technisch onderlegde gebruikers die meer kracht en controle nodig hebben. Cloud hosting. Bij Cloud hosting draaien websites op meerdere virtuele servers, waardoor de kans op downtime en hardwarestoringen wordt verkleind. Cloud hostingplannen zijn ideaal als je stabiele uptime en prestaties van je website nodig hebt, bijvoorbeeld als je een freelance webontwikkelaar bent met veel klanten.

Hier bij Hostinger bieden we beheerde webhosting diensten met LiteSpeed-technologie. Met deze dienst helpen we jou bij het beheren van alle technische aspecten van het runnen van je website, inclusief serveronderhoud, beveiligingsupdates, back-ups en meer. Zo kun jij je concentreren op je bedrijf, of op het creëren van content, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over technische details. Als je met een Premium plan begint, krijg je een domein en hostingplan met een websitebouwer, een 1-klik WordPress-installer, veel NVMe SSD-opslag, onbeperkte bandbreedte en nog veel meer, tegen een werkelijk ongeëvenaarde prijs.

Je kunt naar cloud hosting plannen upgraden, als je meer kracht nodig hebt, of je kunt een VPS plan kiezen, wanneer je klaar ben voor een zelfbeheerde hostingoplossing.

Vraag je je nog steeds af welk hostingplan je nodig hebt? Lees dan onze tutorial over hoe je een webhosting plan kiest voor een grondige vergelijking