WordPress-hosting is geschikt voor een breed scala aan projecten, waaronder blogs, portfolio's en sites voor kleine bedrijven.

Maar als je een webshop maakt met honderden producten en maandelijkse bestellingen, is WooCommerce hosting zal een betere keuze zijn. Omdat het op krachtigere cloudabonnementen draait, krijg je meer serverbronnen. Dit betekent dat je webshop zelfs piekverkeer kan verwerken.