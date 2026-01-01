Eenvoudige beheertools Wat je achtergrond of technische expertise ook is, met onze tools voor het bouwen en beheren van sites kan iedereen direct aan de slag. Ze zijn namelijk gebouwd met het oog op gebruiksgemak en kracht. Met hPanel beheer je alles vanaf één plek: van domeinen en webhosting, tot e-mailaccounts en veel meer. Door onze AI-aangedreven drag-and-drop Website Bouwer hou je meer tijd over voor wat écht belangrijk is; je website is binnen enkele minuten gemaakt en gepubliceerd!

Websitesnelheid Wij willen dat websitebouwers en bedrijfseigenaren vooruitgang boeken, en snel! Stel je voor dat jouw site overal ter wereld in een fractie van een seconde kan worden geladen. Met onze wereldwijd verspreide servers en onze gegarandeerde uptime van 99,9% kán dat! Geef je publiek de beste gebruikerservaring en kijk toe hoe de rankings van jouw site verbeteren.