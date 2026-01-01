Drie.Twee.Online

Hostinger heeft een missie om online aanwezigheid voor iedereen wereldwijd toegankelijk te maken – Hostinger heeft als missie om online aanwezigheid wereldwijd toegankelijk te maken - voor zowel ontwikkelaars als ambitieuze bloggers en ondernemers. Met onze snelle hostingtechnologie, AI-aangedreven Website Bouwer en eenvoudig te bedienen hPanel kun je sneller en eenvoudiger online succes behalen.
Wereldwijd erkende webhost

Hostinger is in 2004 in Litouwen opgericht als technische startup, en is inmiddels uitgegroeid tot toonaangevende leverancier van webhostingoplossingen. Op dit moment bedient Hostinger meer dan 4 miljoen gelijkgestemde creatievelingen in meer dan 150 landen.
We blijven trouw aan onze reputatie en staan voor het zesde jaar op rij in de FT 1000-ranglijst van snelst groeiende bedrijven in Europa. We blijven onze diensten verbeteren, nieuwe markten aanboren en nog meer succesverhalen creëren.

*Erkend door Financial Times.

Onze geschiedenis

2004

2004

November. Kaunas, Litouwen. Een groep jonge ondernemers start een eigen bedrijf onder de naam Hosting Media.

2007

2007

000webhost.com, wereldleider in gratis webhostingdiensten, wordt gelanceerd.

2008

2008

Het eersteklas cPanel-webhostingmerk Hosting24.com wordt gelanceerd.

2011

2011

Hostinger wordt geboren, samen met zijn intern ontworpen hPanel.

2016

2016

Hostinger's interne Cloud-hostingdienst ziet het levenslicht.

2019

2019

Door een constante jaarlijkse groei is het team van Hostinger uitgegroeid tot een club van ruim 400 medewerkers wereldwijd.

2020

2020

Hostinger is het snelst groeiende webhostingbedrijf en wordt erkend door zakelijke autoriteiten zoals Bitcatcha en PCMag.

2021

2021

Hostinger heeft Zyro Website Bouwer geïntegreerd als onderdeel van zijn diensten.

2023

2023

Kodee, de AI-chatbot, is geïntroduceerd ter ondersteuning van onze klanten.

2024

2024

Het aantal klanten is de 3 miljoen gepasseerd.

2025

2025

Hostinger bedient meer dan 4 miljoen klanten.

Onze sterke punten:

Eenvoudige beheertools

Websitesnelheid

24/7 ondersteuning

Wat je achtergrond of technische expertise ook is, met onze tools voor het bouwen en beheren van sites kan iedereen direct aan de slag. Ze zijn namelijk gebouwd met het oog op gebruiksgemak en kracht. Met hPanel beheer je alles vanaf één plek: van domeinen en webhosting, tot e-mailaccounts en veel meer. Door onze AI-aangedreven drag-and-drop Website Bouwer hou je meer tijd over voor wat écht belangrijk is; je website is binnen enkele minuten gemaakt en gepubliceerd!

Wij willen dat websitebouwers en bedrijfseigenaren vooruitgang boeken, en snel! Stel je voor dat jouw site overal ter wereld in een fractie van een seconde kan worden geladen. Met onze wereldwijd verspreide servers en onze gegarandeerde uptime van 99,9% kán dat! Geef je publiek de beste gebruikerservaring en kijk toe hoe de rankings van jouw site verbeteren.

Wij staan klaar voor iedereen die succesvol wil zijn op het internet. Ons Klantensuccesteam spreekt 8+ talen, zodat je je gedachten en zorgen in je eigen taal met ons kunt delen. We beloven je dat we snel bij je terugkomen met de beste oplossing.

Miljoenen tevreden klanten

Geloof ons niet zomaar - miljoenen klanten zijn tevreden met Hostinger.

Podaz Winkel
Webshop

Ik heb onlangs contact gehad met het Klantensuccesteam van Hostinger. De service was een van de beste die ik ooit heb gehad: hun medewerkers waren informatief en behulpzaam. Met slechts een klein beetje informatie wisten ze het probleem te vinden en op te lossen.

Andrew
Webontwikkelaar

Ik heb een aantal cursussen webontwerp en -ontwikkeling gevolgd, maar ik had geen ervaring met het zelfstandig beheren van een website. Ik wilde de vaardigheden die ik had geleerd in de praktijk brengen en ging dus op zoek naar een goede host die me de volledige controle over mijn code zou geven. Zo kwam ik uit bij Hostinger.

Jeremiah Kobina
Software-ingenieur

Op dit moment laat ik 94 websites hosten door Hostinger en mijn klanten en ik zijn tot nu toe altijd tevreden geweest over Hostinger. En wel vanwege twee dingen: de snelheid van de server en de vijfsterren-klantondersteuning. Hostinger is het beste platform voor iedereen, of je nu een beginneling bent of een professionele ontwikkelaar.

TECHNOLOGIE

Innovatie in beweging

Als een van de snelste en meest efficiënte webhostingproviders blijven wij ons voortdurend aanpassen aan de nieuwste technische ontwikkelingen in de branche. We verbeteren de infrastructuur van onze servers continu met geavanceerde anti-DDoS-oplossingen, een LiteSpeed-technologie-stack en ons op maat gemaakte bedieningspaneel - hPanel.
MENSEN

Een toegewijd team van helden

Hostinger behoort tot de snelst groeiende aanbieders van webhosting en AI website bouwers, met meer dan 900 medewerkers verspreid over 54 landen. Net zoals we toegewijd zijn aan onze klanten, investeren we ook in ons team, zodat we samen kunnen doorgroeien en onze klanten naar het volgende niveau kunnen helpen. Sluit je aan bij Hostinger en groei met ons mee!
KLANTGERICHT

Wij luisteren, voordat we spreken

De klant, jij dus, staat bij Hostinger op nummer één. Jouw feedback is de sleutel tot het verbeteren van onze producten, processen en algehele klanttevredenheid. We zijn altijd op zoek naar de inbreng van onze klanten door middel van enquêtes, online reviews en één-op-één gesprekken.
Hostinger is een zeer solide host
Bitcatcha
De beste voor uitstekende uptime
PCMag
Het voelt als een premium host
Quicksprout
