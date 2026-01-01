Drie.Twee.Online
Vind jouw online succes met Hostinger
Wereldwijd erkende webhost
*Erkend door Financial Times.
Onze geschiedenis
2004
November. Kaunas, Litouwen. Een groep jonge ondernemers start een eigen bedrijf onder de naam Hosting Media.
2007
000webhost.com, wereldleider in gratis webhostingdiensten, wordt gelanceerd.
2008
Het eersteklas cPanel-webhostingmerk Hosting24.com wordt gelanceerd.
2011
Hostinger wordt geboren, samen met zijn intern ontworpen hPanel.
2016
Hostinger's interne Cloud-hostingdienst ziet het levenslicht.
2019
Door een constante jaarlijkse groei is het team van Hostinger uitgegroeid tot een club van ruim 400 medewerkers wereldwijd.
2020
Hostinger is het snelst groeiende webhostingbedrijf en wordt erkend door zakelijke autoriteiten zoals Bitcatcha en PCMag.
2021
Hostinger heeft Zyro Website Bouwer geïntegreerd als onderdeel van zijn diensten.
2023
Kodee, de AI-chatbot, is geïntroduceerd ter ondersteuning van onze klanten.
2024
Het aantal klanten is de 3 miljoen gepasseerd.
2025
Hostinger bedient meer dan 4 miljoen klanten.
Onze sterke punten:
Eenvoudige beheertools
Wat je achtergrond of technische expertise ook is, met onze tools voor het bouwen en beheren van sites kan iedereen direct aan de slag. Ze zijn namelijk gebouwd met het oog op gebruiksgemak en kracht. Met hPanel beheer je alles vanaf één plek: van domeinen en webhosting, tot e-mailaccounts en veel meer. Door onze AI-aangedreven drag-and-drop Website Bouwer hou je meer tijd over voor wat écht belangrijk is; je website is binnen enkele minuten gemaakt en gepubliceerd!
Websitesnelheid
Wij willen dat websitebouwers en bedrijfseigenaren vooruitgang boeken, en snel! Stel je voor dat jouw site overal ter wereld in een fractie van een seconde kan worden geladen. Met onze wereldwijd verspreide servers en onze gegarandeerde uptime van 99,9% kán dat! Geef je publiek de beste gebruikerservaring en kijk toe hoe de rankings van jouw site verbeteren.
24/7 ondersteuning
Wij staan klaar voor iedereen die succesvol wil zijn op het internet. Ons Klantensuccesteam spreekt 8+ talen, zodat je je gedachten en zorgen in je eigen taal met ons kunt delen. We beloven je dat we snel bij je terugkomen met de beste oplossing.
Miljoenen tevreden klanten
Geloof ons niet zomaar - miljoenen klanten zijn tevreden met Hostinger.
Ik heb onlangs contact gehad met het Klantensuccesteam van Hostinger. De service was een van de beste die ik ooit heb gehad: hun medewerkers waren informatief en behulpzaam. Met slechts een klein beetje informatie wisten ze het probleem te vinden en op te lossen.
Ik heb een aantal cursussen webontwerp en -ontwikkeling gevolgd, maar ik had geen ervaring met het zelfstandig beheren van een website. Ik wilde de vaardigheden die ik had geleerd in de praktijk brengen en ging dus op zoek naar een goede host die me de volledige controle over mijn code zou geven. Zo kwam ik uit bij Hostinger.
Op dit moment laat ik 94 websites hosten door Hostinger en mijn klanten en ik zijn tot nu toe altijd tevreden geweest over Hostinger. En wel vanwege twee dingen: de snelheid van de server en de vijfsterren-klantondersteuning. Hostinger is het beste platform voor iedereen, of je nu een beginneling bent of een professionele ontwikkelaar.
Innovatie in beweging
Een toegewijd team van helden
Wij luisteren, voordat we spreken
Hostinger is een zeer solide host
De beste voor uitstekende uptime
Het voelt als een premium host