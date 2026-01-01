Online starten: betaalbare plannen en diensten

1 maand12 maanden24 maanden48 maandenBESTE KEUZE
85% KORTING
Premium
Alles wat je nodig hebt om te beginnen
1,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak maximaal 3 websites aan
Geen Node.js web apps
20 GB opslagruimte voor je bestanden (SSD)
2 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Premiumvoordelen:

Gratis domein voor 1 jaar
Bescherm elke site met gratis SSL
Ontvang wekelijks automatische back-ups voor eenvoudig gegevensherstel
Geniet van het onderhoud van jouw WordPress-sites
Migreer je site gratis en zonder downtime
Gratis e-mailmarketing voor 1 jaar
Bouw sites in enkele minuten met AI Website Bouwer
MEEST POPULAIR
84% KORTING
Business
Meer tools en kracht om te groeien
2,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak maximaal 50 websites aan
5 Node.js web apps
NIEUW
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Premium, plus:

Dagelijkse en on-demand back-ups om gegevensverlies te voorkomen
Bouw een e-commerce site met AI
AI-agent voor WordPress
GRATIS
Maak in enkele minuten kant-en-klare WordPress sites met AI
Geniet van maximale websitesnelheid met gratis CDN
Beheer sites eenvoudiger met WordPress Multisite
73% KORTING
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
6,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 335,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
Maak maximaal 100 websites aan
10 Node.js web apps
NIEUW
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
10 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
100 PHP-workers voor drukke sites
2M inodes om je bestanden te schalen
4 GB RAM voor soepele siteprestaties
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale prijs gedeeld door het aantal maanden in jouw plan.

Profiteer van dit alles. Zonder extra kosten.

Onbeperkte SSL-beveiligingscertificaten
Gratis domein (bij jaarplannen)
Professioneel ontworpen templates
Automatische back-ups en updates
E-mailadressen
Onbeperkt webverkeer

Vind de juiste hosting voor jou

VOOR KLEINE/MEDIUM WEBSITES
Webhosting
Perfect voor beginners. Alles wat je nodig hebt om je idee online te starten.
E-commerce
600 producten
Eenvoudig
Hoog
Servercontrole
Laag
Schaalbaarheid
Medium
VOOR FANS VAN WORDPRESS
Hosting voor WordPress
Geoptimaliseerde hosting voor 's werelds populairste CMS. Voor middelgrote websites.
E-commerce
5000 producten
Eenvoudig
Hoog
Servercontrole
Laag
Schaalbaarheid
Medium
VOOR GROOTSCHALIGE PROJECTEN
Cloud hosting
Breng je bedrijf naar een hoger niveau. Perfect voor websitebeheer voor klanten.
E-commerce
5000 producten
Eenvoudig
Hoog
Servercontrole
Laag
Schaalbaarheid
Hoog

Vergelijk onze plannen

Bekijk in één oogopslag wat elk abonnement kost en wat je voor je geld krijgt.
Top functies
Mailboxen per website - 1 jaar gratis
2
Node.js web apps
Gratis e-mailmarketing
Gratis domein
Onbeperkte bandbreedte
Onbeperkt gratis SSL
Gratis CDN
Managed Hosting voor WordPress
Gratis Horizons proefperiode
Hostinger website bouwer
Gratis automatische website migratie
99,9% Uptimegarantie
Wekelijkse Back-ups
Starter WooCommerce
AI SEO-klaar
Dedicated IP-adres
Wereldwijde Datacenters
Managed Hosting voor WordPress
Hostinger website bouwer
Beveiliging
Service en ondersteuning
Technische gegevens
Vertrouwd door 4+ miljoen website eigenaren wereldwijd

Charlie Low
Charlie Low
Mede-oprichter van Nohma

Sinds we Hostinger gebruiken, loopt alles op rolletjes. We hebben nog nooit problemen gehad en als we ooit een vraag hebben, is de klantenservice fantastisch.

Jack Bies
Jack Bies
Creatief directeur

Het klantensuccesteam van Hostinger gaat verder dan wat nodig is en begrijpt mijn probleem.

Jhon Ortega
Jhon Ortega
Ondernemer

Ik was op zoek naar een hostingbedrijf dat zeer intuïtief is voor beginners en zeer goed geconfigureerd voor goede prestaties.

Inbegrepen bij elk plan

Website bouwer

Website bouwer

Bouw je website in 3 eenvoudige stappen met AI-tools. Je kunt binnen enkele minuten live gaan.

Totale beveiliging

Totale beveiliging

Maak je geen zorgen, je websites en bezoekers worden beschermd door de nieuwste beveiligingssoftware.

99,9% uptime. Gegarandeerd

99,9% uptime. Gegarandeerd

Onze 99,9% uptime garantie betekent dat je website altijd bereikbaar is.

Eén eenvoudig dashboard

Eén eenvoudig dashboard

Ontworpen voor gebruiksgemak voor zowel beginners als professionals, je ziet in één oogopslag hoe je site presteert.

24/7 klantondersteuning

24/7 klantondersteuning

Altijd toegang tot deskundige ondersteuning. We reageren meestal binnen 2 minuten en ons team spreekt meer dan 8 talen.

Charlie Low and Dale Comely

We gebruiken Hostinger als de benchmark voor onze technici bij het bieden van ondersteuning.

Lees het hele verhaal

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Gabrielle Scarlett

Migreren naar Hostinger was de beste beslissing die ik ooit heb genomen.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

Het was echt verfrissend dat ik de hosting, domeinnaam en het SSL-certificaat allemaal op één plek kon regelen.

Lees het hele verhaal

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

30-dagen-geld-terug-garantie

Ben je niet 100% tevreden? Dan kun je binnen een periode van 30 dagen na aankoop je betaling terugvragen. Zonder gedoe en risicovrij. Raadpleeg ons restitutiebeleid voor meer informatie (uitsluitingen kunnen van toepassing zijn).

Hosting prijzen FAQ's

Hoe registreer ik het gratis domein dat bij jaarlijkse hostingplannen is inbegrepen?

Hoe activeer ik het gratis SSL-certificaat?

Kan ik mijn plan wijzigen als mijn omstandigheden veranderen?

Waarom zijn de hosting kosten van de verschillende plannen anders?

Biedt Hostinger e-commerce hosting aan?

Kan ik bestaande websites naar Hostinger migreren?

Ik heb een domeinnaam bij een ander bedrijf. Kan ik deze overzetten naar Hostinger?

Ik ben een professionele webontwikkelaar. Wat is beter voor mij: webhosting, cloud- of VPS-hosting?

Kan ik een website met WordPress bouwen en bij Hostinger hosten?

