Online starten: betaalbare plannen en diensten
+3 mnd. gratis
Premiumvoordelen:
+3 mnd. gratis
Alles in Premium, plus:
+3 mnd. gratis
Alles in Business, plus:
+3 mnd. gratis
Premiumvoordelen:
+3 mnd. gratis
Alles in Premium, plus:
+3 mnd. gratis
Alles in Business, plus:
Profiteer van dit alles. Zonder extra kosten.
Vind de juiste hosting voor jou
Vergelijk onze plannen
Vertrouwd door 4+ miljoen website eigenaren wereldwijd
Sinds we Hostinger gebruiken, loopt alles op rolletjes. We hebben nog nooit problemen gehad en als we ooit een vraag hebben, is de klantenservice fantastisch.
Het klantensuccesteam van Hostinger gaat verder dan wat nodig is en begrijpt mijn probleem.
Inbegrepen bij elk plan
Website bouwer
Bouw je website in 3 eenvoudige stappen met AI-tools. Je kunt binnen enkele minuten live gaan.
Totale beveiliging
Maak je geen zorgen, je websites en bezoekers worden beschermd door de nieuwste beveiligingssoftware.
99,9% uptime. Gegarandeerd
Onze 99,9% uptime garantie betekent dat je website altijd bereikbaar is.
Eén eenvoudig dashboard
Ontworpen voor gebruiksgemak voor zowel beginners als professionals, je ziet in één oogopslag hoe je site presteert.
24/7 klantondersteuning
Altijd toegang tot deskundige ondersteuning. We reageren meestal binnen 2 minuten en ons team spreekt meer dan 8 talen.
We gebruiken Hostinger als de benchmark voor onze technici bij het bieden van ondersteuning.Lees het hele verhaal
Het was echt verfrissend dat ik de hosting, domeinnaam en het SSL-certificaat allemaal op één plek kon regelen.Lees het hele verhaal