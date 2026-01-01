Online starten: betaalbare plannen en diensten

1 maand3 maanden12 maanden24 maandenBESTE KEUZE
64% KORTING
KVM 1
4,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 9,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
61% KORTING
KVM 2
6,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 12,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 4
9,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 24,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 8
19,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
64% KORTING
KVM 1
4,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 9,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
61% KORTING
KVM 2
6,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 12,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 4
9,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 24,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 8
19,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Onbeperkte workflows
Onbeperkt aantal gelijktijdige uitvoeringen
Community-nodes
n8n met wachtrijmodus
n8n met 100 pre-made workflows
Eén-klik n8n installatie
Hostinger API n8n community-node
AI-assistent aangedreven door MCP
Gratis .cloud domein voor 1 jaar
Onbeperkte workflows
Onbeperkt aantal gelijktijdige uitvoeringen
Community-nodes
n8n met wachtrijmodus
n8n met 100 pre-made workflows
Eén-klik n8n installatie
Hostinger API n8n community-node
AI-assistent aangedreven door MCP
Gratis .cloud domein voor 1 jaar
Charlie Low
Charlie Low
Mede-oprichter van Nohma

Sinds we Hostinger gebruiken, loopt alles op rolletjes. We hebben nog nooit problemen gehad en als we ooit een vraag hebben, is de klantenservice fantastisch.

Jack Bies
Jack Bies
Creatief directeur

Het klantensuccesteam van Hostinger gaat verder dan wat nodig is en begrijpt mijn probleem.

Jhon Ortega
Jhon Ortega
Ondernemer

Ik was op zoek naar een hostingbedrijf dat zeer intuïtief is voor beginners en zeer goed geconfigureerd voor goede prestaties.

Back-ups en snapshots

Back-ups en snapshots

Bescherm je gegevens met onze geautomatiseerde wekelijkse back-ups en maak eenvoudig handmatige snapshots.

Firewall- en DDoS-beveiliging

Firewall- en DDoS-beveiliging

Beveilig je virtuele server bij elke stap. Met onze Wanguard DDoS-filtering en eenvoudig te configureren firewall houd je schadelijk verkeer buiten de deur.

99,9% uptime. Gegarandeerd

99,9% uptime. Gegarandeerd

Onze 99,9% uptime garantie betekent dat je website altijd bereikbaar is.

AI assistent

AI assistent

Onze AI assistent vereenvoudigt het VPS-beheer en begeleidt je bij taken zoals het installeren van WordPress of het configureren van firewallregels.

24/7 klantondersteuning

24/7 klantondersteuning

Altijd toegang tot deskundige ondersteuning. We reageren meestal binnen 2 minuten en ons team spreekt meer dan 8 talen.

Charlie Low and Dale Comely

We gebruiken Hostinger als de benchmark voor onze technici bij het bieden van ondersteuning.

Lees het hele verhaal

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Gabrielle Scarlett

Migreren naar Hostinger was de beste beslissing die ik ooit heb genomen.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

Het was echt verfrissend dat ik de hosting, domeinnaam en het SSL-certificaat allemaal op één plek kon regelen.

Lees het hele verhaal

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

