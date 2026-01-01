Alle Hostinger Horizons plannen bevatten dezelfde kernfuncties en functionaliteit. Ongeacht welk plan je kiest, je krijgt alle functies. Het belangrijkste verschil tussen de plannen is de maandelijkse AI-credits limiet, die aangeeft hoeveel berichten je via chat naar de AI-agent kunt sturen.

Zodra je een plan hebt, kun je extra AI-credits kopen zonder dat je naar een hoger plan hoeft te upgraden.

Hosting en Horizons-verlengingen staan echter los van elkaar — je kunt ze afzonderlijk upgraden of verlengen.

Dit betekent dat wanneer je een Hostinger Horizons plan aanschaft, je ook de hosting krijgt die nodig is om jouw website of web app live en online toegankelijk te houden.

Met Hostinger Horizons kun je websites en web apps bouwen zonder code te hoeven schrijven — jouw fantasie is je enige beperking. Maak alles wat je maar wilt, van zakelijke websites en webshops tot fitnesstrackers, projectmanagementtools en nog veel meer.

Hostinger Horizons kan web apps en websites maken die perfect op mobiele apparaten werken. Op dit moment ondersteunt het echter nog geen native mobiele apps voor de App Store of Google Play.

Je bent volledig eigenaar van de code van je website of web app. Met elk betaald Hostinger Horizons plan kun je de code downloaden wanneer je maar wilt.

Wie is de eigenaar van de code die met Hostinger Horizons is gemaakt?

Is het mogelijk om API's of diensten van derden met Hostinger Horizons te integreren?