نعم، يمكنك دمج واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والخدمات الخارجية مع Hostinger Horizons. فهو يعمل بسلاسة مع أدوات مثل Stripe وSupabase، ويمكنك أيضًا توصيل APIs أخرى للمدفوعات ومعالجة البيانات والمزيد. إذا احتجت مساعدة في توصيل خدمات خارجية، فما عليك سوى طرح سؤال في الدردشة وسيرشدك Hostinger Horizons.