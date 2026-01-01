أطلق عملك عبر الإنترنت: خطط وخدمات بأسعار معقولة

اعثر على اسم الدومين المثالي

أدخل اسم الدومين الذي تريده، ثم اختر امتدادًا في الخطوة التالية. اختر بين com. وonline. وstore.، وغيرها الكثير.

قارن بين أسعار امتدادات الدومينات

شائعأعمالتعليمعالميتكنولوجيااجتماعية وشخصيةخدمات واحترافيةترفيه
امتداد دومينالسنة الأولىتتجدّد فيترحيل
.com
.tech
.cloud
.shop
.org
.online
.store
.ai
.pro
.site
دومين مجاني مع الاستضافة

احصل على دومين، مجانًا

احصل على دومين مجاني لمدة سنة كاملة عند اختيار أي خطة استضافة.
ابحث عن الدومين المثالي باستخدام AI

لماذا تشتري أسماء الدومينات من Hostinger؟

ابحث عن اسم الدومين المثالي واتصل بالإنترنت في دقائق مع مزود موثوق يستخدمه ملايين الأشخاص حول العالم.

دعم مباشر 24/7

هل تحتاج إلى مساعدة؟ تواصل مع فريق دعم العملاء في أي وقت.

مسجل دومينات موثوق

تعد Hostinger معتمدة من ICANN وتقدم 300 امتدادًا للدومين.

إعداد سريع، وإدارة سهلة

سجّل دومينك ببضع نقرات فقط. لا حاجة إلى أي مهارات تقنية.

6 أشياء يجب تذكرها قبل شراء دومين

اختصر

حاول أن يكون اسم دومينك أقل من ثلاث كلمات، فهذا يُسهّل قراءته وتذكره.

أفضل الأسماء، أقصرها.

تجنب استخدام علامات الوصل والأرقام واللغة العامية والكلمات التي يصعب تهجئتها، فهي تجعل كتابة المجالات وتذكرها أكثر صعوبة.

قم بتضمين اسم علامتك التجارية

استخدم اسم علامتك التجارية أو الكلمات الرئيسية ذات الصلة لتعزيز التعرف عليها وظهورها في نتائج البحث.

تحقق من توفّره

ابحث عن دومينك المفضل لمعرفة ما إذا كان متاحًا. تأكد أيضًا من عدم تسجيله كعلامة تجارية.

فكر محليا

إذا تم اختيار com.، فحاول استخدام امتدادا خاصا ببلد معيّن مثل co.uk.، أو us.، أو pk. لتحقيق استهدافًا إقليميّا أفضل.

تصرّف بسرعة

تُباع الدومينات الرائعة بسرعة. ابحث عن دومينك واحصل عليه اليوم لنشر مشروعك أو عملك على الإنترنت.

Gabrielle Scarlett

لقد كان الانتقال إلى Hostinger هو أفضل قرار اتخذته على الإطلاق.

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

نحن نشير بكل أمانة إلى Hostinger باعتبارها المعيار لمهندسينا عند تقديم الدعم.

nohma.com

Owen Phillips

تمكنت من إدارة الاستضافة، واسم الدومين، وشهادة SSL من مكان واحد، وهو أمر رائع حقًا.

gatefootforge.co.uk

اعثر على اسم الدومين المثالي

أدخل اسم الدومين الذي تريده، ثم اختر امتدادًا في الخطوة التالية. اختر بين com. وonline. وstore.، وغيرها الكثير.

الأسئلة الشائعة حول أسعار Hostinger

كيف أسجّل الدومين المجاني المتضمن في خطط الاستضافة السنوية؟

كيف أقوم بتفعيل شهادة SSL المجانية؟

هل يمكنني تغيير خطتي إذا تغيرت ظروفي؟

لماذا تختلف التكلفة حسب الخطة؟

هل تقدم Hostinger استضافة التجارة الإلكترونية؟

هل يمكنني نقل المواقع الإلكترونية الحالية إلى Hostinger؟

لدي اسم دومين مع شركة أخرى، هل يمكنني نقله إلى Hostinger؟

