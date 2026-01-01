تتضمن جميع خطط استضافة المواقع لدينا كل ما تحتاجه لنشر موقعك عبر الإنترنت، مع أداء وأمان يمكنك الاعتماد عليهما. غير أن كل خطة مصمّمة لتناسب احتياجات مختلفة. على سبيل المثال، لا يتطلب موقع المحفظة المهنية نفس موارد التجارة الإلكترونية التي قد يحتاجها بائع تجزئة قياسي لمتجره الإلكتروني، في حين قد يحتاج المطوّر إلى استضافة خادم ألعاب مخصّص على الإنترنت. من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخطط، يمكننا ضمان دفعك فقط مقابل الميزات والموارد التي تحتاجها.