Lancio online: piani e servizi convenienti

Web hosting
VPS hosting
VPS hosting n8n
Website builder
Horizons
Domini
Email e marketing

Trova il nome di dominio perfetto

Digita il nome di dominio che desideri e scegli l'estensione nel passaggio successivo. Scegli tra .com, .online, .store e molti altri.

Confronta i prezzi delle estensioni di dominio

PopolareBusinessFormazioneInternazionaleTecnologiaSocial & personaleProfessionisti e serviziIntrattenimento
Estensione di dominioPrimo annoPrezzo di rinnovoTrasferimento
.it
.com
.net
.shop
.org
.store
.tech
.xyz
.cloud
.site
Dominio gratuito con l'hosting

Ottieni un dominio gratuitamente

Ottieni un dominio gratuito per 1 anno scegliendo qualsiasi piano di hosting.
Ottieni un dominio gratuitamente

Trova il dominio perfetto con l'AI

Trova il dominio perfetto con l'AI

Approfitta di tutto questo. Senza costi aggiuntivi.

Certificati di sicurezza SSL illimitati
Dominio gratuito (con piani annuali)
Template progettati professionalmente
Backup e aggiornamenti automatici
Indirizzi email
Traffico web illimitato

Perché acquistare nomi di dominio su Hostinger?

Trova il nome di dominio perfetto e vai online in pochi minuti con un provider di fiducia utilizzato da milioni di persone in tutto il mondo.

Supporto live 24/7

Hai bisogno di aiuto? Contatta il nostro team di assistenza clienti in qualsiasi momento.

Registrar di domini attendibile

Hostinger è accreditato ICANN e offre 300 estensioni di dominio.

Configurazione rapida, gestione semplice

Registra il tuo dominio in pochi click senza bisogno di saper programmare

6 cose da ricordare prima di acquistare un dominio

Mantienilo breve

Mantienilo breve

Cerca di mantenere il tuo nome di dominio sotto le tre parole. Questo lo rende più facile da leggere e ricordare.

Meno è meglio

Meno è meglio

Evita trattini, numeri, slang e parole con un'ortografia complicata: questi elementi rendono il dominio del tuo sito molto più difficile da scrivere e ricordare.

Includi il nome del tuo brand

Includi il nome del tuo brand

Utilizza il nome del tuo brand o parole chiave pertinenti per aumentare il riconoscimento e la visibilità nei risultati di ricerca.

Verifica la disponibilità

Verifica la disponibilità

Cerca il dominio desiderato per vedere se è disponibile. Ricorda di verificare anche che non sia stato registrato come marchio.

Pensa localmente

Pensa localmente

Se il dominio .com è già occupato, prova a scegliere un'estensione specifica per Paese come .co.uk, .us o .pk, per un migliore targeting regionale.

Agisci velocemente

Agisci velocemente

I domini migliori vengono venduti rapidamente: cerca e assicurati il tuo oggi stesso per mettere online il tuo progetto o la tua attività.

Gabrielle Scarlett

Passare a Hostinger è stata la decisione migliore che abbia mai preso.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

Quando forniamo supporto, prendiamo sinceramente in considerazione Hostinger come punto di riferimento per i nostri ingegneri.

Leggi la storia completa

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Owen Phillips

Ho potuto gestire l'hosting, il nome di dominio e il certificato SSL in un unico posto, il che è stato davvero incoraggiante.

Leggi la storia completa

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Trova il nome di dominio perfetto

Digita il nome di dominio che desideri e scegli l'estensione nel passaggio successivo. Scegli tra .com, .online, .store e molti altri.

FAQ sui prezzi di Hostinger

Come faccio a registrare il dominio gratuito incluso nei piani di hosting annuali?

Come posso attivare il certificato SSL gratuito?

Posso modificare il mio piano se cambiano le mie esigenze?

Perché i diversi piani hanno costi diversi?

Hostinger offre hosting per l'e-commerce?

Posso migrare i siti web esistenti su Hostinger?

Ho un nome di dominio in un'altra azienda. Posso trasferirlo a Hostinger?