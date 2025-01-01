Lancio online: piani e servizi convenienti
Trova il nome di dominio perfetto
Confronta i prezzi delle estensioni di dominio
Approfitta di tutto questo. Senza costi aggiuntivi.
Perché acquistare nomi di dominio su Hostinger?
Supporto live 24/7
Hai bisogno di aiuto? Contatta il nostro team di assistenza clienti in qualsiasi momento.
Registrar di domini attendibile
Hostinger è accreditato ICANN e offre 300 estensioni di dominio.
Configurazione rapida, gestione semplice
Registra il tuo dominio in pochi click senza bisogno di saper programmare
6 cose da ricordare prima di acquistare un dominio
Mantienilo breve
Cerca di mantenere il tuo nome di dominio sotto le tre parole. Questo lo rende più facile da leggere e ricordare.
Meno è meglio
Evita trattini, numeri, slang e parole con un'ortografia complicata: questi elementi rendono il dominio del tuo sito molto più difficile da scrivere e ricordare.
Includi il nome del tuo brand
Utilizza il nome del tuo brand o parole chiave pertinenti per aumentare il riconoscimento e la visibilità nei risultati di ricerca.
Verifica la disponibilità
Cerca il dominio desiderato per vedere se è disponibile. Ricorda di verificare anche che non sia stato registrato come marchio.
Pensa localmente
Se il dominio .com è già occupato, prova a scegliere un'estensione specifica per Paese come .co.uk, .us o .pk, per un migliore targeting regionale.
Agisci velocemente
I domini migliori vengono venduti rapidamente: cerca e assicurati il tuo oggi stesso per mettere online il tuo progetto o la tua attività.
Quando forniamo supporto, prendiamo sinceramente in considerazione Hostinger come punto di riferimento per i nostri ingegneri.Leggi la storia completa
Ho potuto gestire l'hosting, il nome di dominio e il certificato SSL in un unico posto, il che è stato davvero incoraggiante.Leggi la storia completa