6 choses à savoir avant d'acheter un nom de domaine
Choisissez la simplicité
Limitez votre nom de domaine à trois mots maximum. Plus il est court, plus il est facile à retenir et à taper.
Soignez la lisibilité
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots complexes : ils rendent votre nom de domaine difficile à taper et à mémoriser.
Intégrez le nom de votre marque
Utilisez votre nom de marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Vérifiez la disponibilité
Vérifiez si le nom de domaine souhaité est disponible et s'il n'est pas déjà protégé par une marque déposée.
Ciblez votre marché
Si l'extension .com est prise, pensez à une alternative locale comme .fr, .be ou .ch pour mieux cibler votre audience.
Agissez vite
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui pour lancer votre projet ou votre entreprise en ligne.
