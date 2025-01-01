Ra mắt trực tuyến: Các gói và dịch vụ với giá cả phải chăng

Kiểm tra tên miền

Nhập tên miền bạn muốn và chọn phần mở rộng ở bước tiếp theo. Chọn từ .com, .online, .store - và nhiều hơn nữa.

So sánh bảng giá phần mở rộng tên miền

Phổ biếnKinh doanhGiáo dụcQuốc tếCông nghệXã hội & cá nhânChuyên nghiệp & dịch vụGiải trí
Phần mở rộng tên miềnNăm đầu tiênGia hạn vớiChuyển
.com
.online
.net
.shop
.org
.store
.tech
.xyz
.cloud
.site
Tên miền miễn phí với gói hosting

Nhận một tên miền – miễn phí

Nhận tên miền miễn phí trong 1 năm khi bạn chọn bất kỳ gói hosting nào.
Tìm tên miền hoàn hảo với AI

Nhận tất cả. Không tốn thêm phí

Chứng chỉ bảo mật SSL không giới hạn
Tên miền miễn phí (với gói hàng năm)
Các mẫu được thiết kế chuyên nghiệp
Tự động sao lưu và cập nhật
Địa chỉ email
Băng thông web không giới hạn

Tại sao nên mua tên miền tại Hostinger?

Tìm tên miền hoàn hảo và trực tuyến trong vài phút với nhà cung cấp đáng tin cậy được hàng triệu người trên toàn thế giới sử dụng.

Hỗ trợ trực tuyến 24/7

Bạn cần trợ giúp? Hãy liên hệ với nhóm Chăm sóc khách hàng của chúng tôi bất cứ lúc nào.

Nhà đăng ký tên miền đáng tin cậy

Hostinger được ICANN công nhận và cung cấp 300 phần mở rộng tên miền.

Cài đặt nhanh, dễ quản lý

Đăng ký tên miền chỉ với vài nhấp chuột – không cần trình độ kỹ thuật.

6 điều nên nhớ trước khi mua tên miền

Tên miền ngắn

Cố gắng giữ tên miền của bạn dưới ba từ. Điều này giúp dễ đọc và dễ nhớ hơn.

Ít hơn là tốt hơn

Tránh sử dụng dấu gạch nối, số, tiếng lóng và các từ khó đánh vần – chúng khiến tên miền khó gõ và khó nhớ hơn.

Bao gồm tên thương hiệu

Sử dụng tên thương hiệu hoặc từ khóa có liên quan để tăng cường khả năng nhận diện và hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Kiểm tra tên miền

Tìm kiếm tên miền bạn muốn để xem nó có khả dụng không. Nhớ kiểm tra xem nó chưa được đăng ký nhãn hiệu.

Nghĩ về tính địa phương

Nếu .com đã bị đăng ký, hãy thử phần mở rộng dành riêng cho từng quốc gia như .co.uk, .us hoặc .pk để nhắm mục tiêu theo khu vực tốt hơn.

Hành động nhanh

Tên miền tốt thường bán rất nhanh – hãy tìm kiếm và nhận tên miền ngay hôm nay để đưa dự án hoặc doanh nghiệp lên mạng.

Gabrielle Scarlett

Chuyển đến Hostinger là quyết định đúng nhất mà tôi từng làm.

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

Chúng tôi thật sự xem Hostinger là chuẩn mực cho các kỹ sư của chúng tôi khi cung cấp hỗ trợ.

nohma.com

Owen Phillips

Tôi có thể quản lý hosting, tên miền và chứng chỉ SSL ở cùng một nơi, điều này thật tuyệt.

gatefootforge.co.uk

Các câu hỏi thường gặp về bảng giá Hostinger

Làm thế nào để tôi đăng ký tên miền miễn phí bao gồm trong gói hosting hàng năm?

Làm thế nào để tôi kích hoạt chứng chỉ SSL miễn phí?

Tôi có thể thay đổi gói trong trường hợp nhu cầu thay đổi?

Tại sao các gói có giá tiền khác nhau?

Hostinger có cung cấp hosting thương mại điện tử không?

Tôi có thể chuyển các trang web hiện có sang Hostinger không?

Tôi có tên miền ở công ty khác, tôi có thể chuyển sang Hostinger không?