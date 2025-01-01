Ra mắt trực tuyến: Các gói và dịch vụ với giá cả phải chăng
6 điều nên nhớ trước khi mua tên miền
Tên miền ngắn
Cố gắng giữ tên miền của bạn dưới ba từ. Điều này giúp dễ đọc và dễ nhớ hơn.
Ít hơn là tốt hơn
Tránh sử dụng dấu gạch nối, số, tiếng lóng và các từ khó đánh vần – chúng khiến tên miền khó gõ và khó nhớ hơn.
Bao gồm tên thương hiệu
Sử dụng tên thương hiệu hoặc từ khóa có liên quan để tăng cường khả năng nhận diện và hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
Kiểm tra tên miền
Tìm kiếm tên miền bạn muốn để xem nó có khả dụng không. Nhớ kiểm tra xem nó chưa được đăng ký nhãn hiệu.
Nghĩ về tính địa phương
Nếu .com đã bị đăng ký, hãy thử phần mở rộng dành riêng cho từng quốc gia như .co.uk, .us hoặc .pk để nhắm mục tiêu theo khu vực tốt hơn.
Hành động nhanh
Tên miền tốt thường bán rất nhanh – hãy tìm kiếm và nhận tên miền ngay hôm nay để đưa dự án hoặc doanh nghiệp lên mạng.
