Sim. Oferecemos uma variedade de planos para loja virtual que incluem tudo o que você precisa para abrir sua loja online e começar a vender. Todos os planos para Loja Virtual vêm com gerenciamento de estoque, diversos métodos de pagamento, integrações de marketing, agendamento de horário para o cliente e sem taxas de transação para você receber tudo o que lucrar, sem descontos.