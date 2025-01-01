Publique seu site: planos e serviços que cabem no seu bolso

Hospedagem de sites
Servidor VPS
Servidor VPS n8n
Criador de Sites
Horizons
Domínios
E-mail e marketing

E-mail e marketing

Suporte 24h

30 dias para pedir reembolso

Cancele a qualquer momento

E-mail marketing com a ReachE-mail profissionalE-mail Google Workspace
0
50k
0% OFF

Mensal

Até 500 assinantes únicos por mês

R$  32,99 /mês
Por 1 meses. O plano é renovado por R$ 32,99/mês.
Envie 3 500 e-mails por mês
Receba 5 mensagens de IA mensais gratuitas
Envie e-mails sem o logo da Reach
Mais popular
67% OFF

Anual

Até 500 assinantes únicos por mês

R$  10,99 /mês
Por 12 meses. O plano é renovado por R$ 10,99/mês.
Envie 3 500 e-mails por mês
Receba 5 mensagens de IA mensais gratuitas
Envie e-mails sem o logo da Reach
Grátis

Free

Até 100 assinantes exclusivos por mês

R$  0,00 /mês
Renews at R$ 5,99/mês.
Envie 200 e-mails por mês
Receba 5 mensagens de IA mensais gratuitas
Envie e-mails sem o logo da Reach

Included in every plan

Sincronize automaticamente os inscritos do Criador de Sites
All-in-one email marketing from content to design
Track email campaign analytics and results
Suporte 24h

The price shown is the monthly rate excluding any applicable taxes.

Design com IA

Crie e-mails profissionais e otimizados para dispositivos móveis — sem necessidade de habilidades técnicas

Sempre fiel à marca

Defina e salve suas preferências de estilo para ajustar cada modelo

Otimize e expanda

Monitore os resultados de desempenho para elevar suas campanhas a um novo nível

Leonardo Amoyr

Com a Hostinger Reach, posso criar, comercializar e expandir — tudo em um só lugar. Sem necessidade de ferramentas extras, simplesmente funciona.

Leonardo Amoyr

Empreendedor e Criador de Conteúdo

Alcançar seu público ficou mais fácil

Crie e-mails de alta conversão e expanda seu alcance, sem dificuldade.
Crie, envie e expanda com e-mails feitos para alcançar suas metas.

A IA faz o trabalho pesado

Crie, envie e expanda com e-mails feitos para alcançar suas metas.
A maneira fácil e rápida de criar o melhor layout, conteúdo e recursos visuais.
Sincronize assinantes do site automaticamente se você já usa os Formulários do Criador de Sites da Hostinger.

Conquiste mais inscritos

Sincronize assinantes do site automaticamente se você já usa os Formulários do Criador de Sites da Hostinger.
Sincronize seus contatos usando um plugin do WordPress.
Monitore aberturas, cliques e desempenho em tempo real — descubra o que funciona na hora.

Envie e cresça com confiança

Monitore aberturas, cliques e desempenho em tempo real — descubra o que funciona na hora.
Tome decisões mais assertivas com informações de campanha úteis e fáceis de entender.
Reach

Chegou a nova era do e-mail marketing

Perguntas frequentes (FAQ) sobre a ferramenta de e-mail marketing Hostinger Reach

Encontre respostas para perguntas frequentes sobre nossa ferramenta de e-mail marketing e campanhas de e-mail em geral.

O que é e-mail marketing?

O que é o serviço de e-mail marketing Hostinger Reach?

Qual é a diferença entre a Hostinger Reach e as outras ferramentas de e-mail marketing?

Quanto custa usar a Hostinger Reach?

Como faço para criar campanhas de e-mail marketing com a Hostinger Reach?

A Hostinger Reach pode ser usada para criar uma campanha de gotejamento?

Como faço para criar uma lista de e-mail para minhas campanhas?

Como a Reach garante a conformidade e a entregabilidade?

É possível integrar serviços externos com a Hostinger Reach?