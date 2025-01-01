З Hostinger Reach вам не знадобиться досвід у сфері дизайну чи маркетингу. На відміну від більшості інструментів для роботи з електронною поштою в основі Reach лежить конструктор шаблонів ШІ. Незалежно від того, чи це запуск продукту, акційна пропозиція або оновлення розсилки, він миттєво створить професійний лист, адаптований для мобільних пристроїв. Reach може не лише згенерувати контент, але й макет для вашого повідомлення. Окрім того, інструмент зберігає налаштування стилю, щоб вам не довелося щоразу починати з нуля.

Кожен шаблон можна налаштувати під ваш бренд. А оскільки шаблони створені з використанням найкращих практик, вони оптимізовані для читабельності, доступності та залучення читачів.

Reach тісно інтегрований з рештою продуктів Hostinger. Ви можете налаштувати професійний домен і корпоративну адресу електронної пошти, щоб надсилати листи з власної адреси.