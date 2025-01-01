Hostinger Reach ist auf Einfachheit, Geschwindigkeit und Ergebnisse ausgelegt – Design- oder Marketing-Erfahrung sind nicht erforderlich. Im Gegensatz zu den meisten E-Mail-Tools basiert Reach auf einem KI-gestützten Vorlagen-Editor. Ob Produkteinführung, Sonderangebot oder Newsletter-Neuigkeiten – Reach erstellt im Handumdrehen eine professionelle, mobilfreundliche E-Mail. Es schreibt nicht nur den Inhalt für Sie, sondern schlägt auch das optimale Layout für Ihre Nachricht vor und speichert Ihre Stileinstellungen, sodass Sie nie wieder bei Null anfangen müssen.

Jede Vorlage ist anpassbar, sodass Ihre E-Mails den Look, die Stimmung und den Ton Ihrer Marke widerspiegeln. Da die Vorlagen nach bewährten Praktiken erstellt werden, sind sie für Lesbarkeit, Zugänglichkeit und Leserbindung optimiert.

Reach ist eng mit dem Rest der Hostinger-Produktpalette integriert. Sie können eine professionelle Domain und eine geschäftliche E-Mail-Adresse einrichten, um E-Mails von Ihrer eigenen Markenadresse aus zu versenden. So bauen Sie Vertrauen bei Ihrer Zielgruppe auf und verbessern die Zustellbarkeit Ihrer E-Mails.