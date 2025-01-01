Veröffentlichen Sie online: Pläne und Dienste
0
50k
0 % Rabatt
Monatlich
Bis zu 500 eindeutige Abonnenten im Monat
5,99 € /Mon.
Für 1 Monate. Verlängert sich für 5,99 €/Mon..
3 500 E-Mails pro Monat versenden
5 kostenlose monatliche KI-Nachrichten
All Ihre E-Mails ohne Reach-Logo
BESTSELLER
67 % Rabatt
Jährlich
Bis zu 500 eindeutige Abonnenten im Monat
1,99 € /Mon.
Für 12 Monate. Verlängert sich für 1,99 €/Mon..
3 500 E-Mails pro Monat versenden
5 kostenlose monatliche KI-Nachrichten
All Ihre E-Mails ohne Reach-Logo
Included in every plan
Automatische Synchronisierung von Website Baukasten-Abonnenten
All-in-one email marketing from content to design
Track email campaign analytics and results
24/7 Kundendienst genießen
The price shown is the monthly rate excluding any applicable taxes.
Mit KI entwerfen
Erstellen Sie professionelle, mobilfreundliche E-Mails – keine technischen Kenntnisse erforderlich
Immer markenkonform
Speichern und wenden Sie Ihre Stileinstellungen an, um jede Vorlage anzupassen
Optimieren und wachsen
Verfolgen Sie Leistungsergebnisse, um Ihre Kampagnen zu steigern
Mit Hostinger Reach kann ich erstellen, vermarkten und wachsen – alles an einem Ort. Zusätzliche Tools sind nicht nötig, es funktioniert einfach.
Erreichen Sie Ihre Zielgruppe einfacher denn je
Erstellen Sie hochkonvertierende E-Mails und erweitern Sie Ihre Reichweite mühelos.
Die KI nimmt Ihnen die Arbeit ab
Eingabeaufforderung schreiben, senden und wachsen – mit E-Mails, die auf Ihre Ziele zugeschnitten sind.
Der einfache, schnelle Weg zur Erstellung von Layouts, Inhalten und Bildmaterial nach bewährten Methoden.
Steigern Sie Ihre Abonnentenzahl
Synchronisieren Sie Website-Abonnenten automatisch, wenn Sie bereits Hostinger Website Baukasten-Formulare verwenden.
Synchronisieren Sie Ihre Kontakte mit einem WordPress-Plugin.
Senden und skalieren Sie voller Selbstvertrauen
Verfolgen Sie Öffnungen, Klicks und Leistung in Echtzeit – Sie wissen sofort, was funktioniert.
Treffen Sie intelligentere Entscheidungen mit klaren, leicht verständlichen Kampagneneinblicken.
Häufig gestellte Fragen zum E-Mail-Marketing von Hostinger Reach (FAQs)
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unseren E-Mail-Marketing-Tools und E-Mail-Kampagnen im Allgemeinen.