Το Hostinger Reach είναι κατασκευασμένο για απλότητα, ταχύτητα και αποτελέσματα - δεν απαιτείται εμπειρία στο σχεδιασμό ή στο μάρκετινγκ. Σε αντίθεση με τα περισσότερα εργαλεία email, στον πυρήνα του Reach βρίσκεται ο δημιουργός προτύπων με AI. Είτε πρόκειται για την κυκλοφορία ενός προϊόντος, είτε για μια ειδική προσφορά, είτε για ένα νέο ενημερωτικό δελτίο, δημιουργεί αμέσως ένα επαγγελματικό, φιλικό προς τα κινητά email. Δεν γράφει μόνο το περιεχόμενο για εσάς, αλλά σας προτείνει και την καλύτερη διάταξη για το μήνυμά σας και αποθηκεύει τις ρυθμίσεις στυλ, ώστε να μην ξεκινάτε ποτέ από το μηδέν.

Κάθε πρότυπο είναι προσαρμόσιμο, ώστε τα email σας να αντικατοπτρίζουν την εμφάνιση, την αίσθηση και τη φωνή της εταιρείας σας. Και επειδή τα πρότυπα έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση αποδεδειγμένων βέλτιστων πρακτικών, είναι βελτιστοποιημένα για αναγνωσιμότητα, προσβασιμότητα και για να τραβούν το ενδιαφέρον των αναγνωστών.

Το Reach είναι στενά ενσωματωμένο με την υπόλοιπη σουίτα προϊόντων της Hostinger. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα επαγγελματικό domain και ένα επαγγελματικό email για να στέλνετε email από τη δική σας επώνυμη διεύθυνση, οικοδομώντας εμπιστοσύνη με το κοινό σας και βελτιώνοντας την παραδοσιμότητα των email.