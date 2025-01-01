Avalda veebis: taskukohased paketid ja teenused

E-posti turundus ReachigaEttevõtte e-postGoogle Workspace'i e-post
0
50k
0% SOODSAM

Iga kuu

Kuni 500 unikaalset tellijat kuus

5,99  € /kuus
1 kuuks. Uueneb hinnaga 5,99 €/kuus.
Saada 3 500 e-kirja kuus
Saa 5 tasuta AI-põhist sõnumit iga kuu
Kõigis e-kirjades pole Reachi logo
Populaarseim
67% SOODSAM

Iga aasta

Kuni 500 unikaalset tellijat kuus

1,99  € /kuus
12 kuuks. Uueneb hinnaga 1,99 €/kuus.
Saada 3 500 e-kirja kuus
Saa 5 tasuta AI-põhist sõnumit iga kuu
Kõigis e-kirjades pole Reachi logo
Tasuta

Free

Kuni 100 unikaalset tellijat kuus

0,00  € /kuus
Renews at 0,99 €/kuus.
Saada 200 e-kirja kuus
Saa 5 tasuta AI-põhist sõnumit iga kuu
Kõigis e-kirjades pole Reachi logo

Sünkrooni oma veebilehe koostaja tellijad automaatselt
All-in-one email marketing from content to design
Track email campaign analytics and results
Naudi 24/7 tuge

Kujunda AI-ga

Koosta professionaalseid ja mobiilisõbralikke e-kirju – tehnilisi oskusi pole vaja

Alati brändile vastav

Rakenda ja salvesta oma stiiliseaded iga malli kohandamiseks

Optimeeri ja kasva

Jälgi tulemusi ja vii kampaaniad uuele tasemele

Leonardo Amoyr

Hostinger Reachi abil saan ma luua, turundada ja kasvatada – kõik ühes kohas. Lisatööriistu pole vaja, see lihtsalt töötab.

Leonardo Amoyr

Ettevõtja ja sisulooja

Publikuni jõudmine pole eal olnud lihtsam

Koosta kõrge konversioonimääraga e-kirju ja laienda oma haaret vaevata.
Prompti, saada ja kasva sinu eesmärkideks mõeldud e-kirjadega.

AI teeb raske töö ise ära

Lihtne ja kiire viis luua parim paigutus, sisu ja visuaalid.
Sünkroniseeri veebisaidi tellijaid automaatselt, kui sa juba kasutad Hostingeri veebilehe koostaja ankeete.

Suurenda oma tellijate arvu

Sünkrooni kontaktid WordPressi pistikprogrammi abil.
Jälgi avamisi, klikke ja jõudlust reaalajas – tea kohe, mis toimib.

Saada ja skaleeri enesekindlalt

Tee nutikamaid otsuseid selgete, lihtsasti loetavate kampaanianippidega.
Reach

Astu e-posti turunduse uude ajastusse

