Hostinger Reach on loodud lihtsuse, kiiruse ja tulemuste saavutamiseks – disaini- või turunduskogemust pole vaja. Erinevalt enamikust e-posti tööriistadest on Reachi keskmes AI-põhine mallide looja. Olgu tegemist toote turuletoomise, eripakkumise või uudiskirja värskendusega, loob see koheselt professionaalse ja mobiilisõbraliku e-kirja. See mitte ainult ei kirjuta sinu eest sisu, vaid soovitab ka sinu sõnumi jaoks parimat paigutust ja salvestab stiiliseaded, nii et sa ei pea kunagi nullist alustama.

Iga mall on kohandatav, seega peegeldavad sinu e-kirjad sinu brändi välimust, tunnet ja häält. Ja kuna mallid on loodud tõestatud parimate tavade abil, on need optimeeritud loetavuse, ligipääsetavuse ja lugejate kaasatuse jaoks.

Reach on tihedalt integreeritud ülejäänud Hostingeri tootekomplektiga. Saad seadistada professionaalse domeeni ja ettevõtte e-posti aadressi, et saata e-kirju oma kaubamärgiga aadressilt, luues usaldust oma sihtrühmaga ja parandades e-kirjade edastamist.