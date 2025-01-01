עלו לאוויר: תוכניות ושירותים במחירים נוחים
עד 500 מנויים ייחודיים בחודש
22.99 ₪ /חודש
למשך 1 חודשים. מתחדש ב-22.99 ₪/חודש.
שלחו 3500 אימיילים בחודש
קבלו 5 הודעות AI חודשיות בחינם
לוגו של No Reach בכל האימיילים שלכם
הפופולרי ביותר
65% הנחה
שנתי
עד 500 מנויים ייחודיים בחודש
7.99 ₪ /חודש
למשך 12 חודשים. מתחדש ב-7.99 ₪/חודש.
שלחו 3500 אימיילים בחודש
קבלו 5 הודעות AI חודשיות בחינם
לוגו של No Reach בכל האימיילים שלכם
Included in every plan
סנכרנו את המנויים של בונה האתרים שלכם באופן אוטומטי
All-in-one email marketing from content to design
Track email campaign analytics and results
תהנו מתמיכה 24/7
The price shown is the monthly rate excluding any applicable taxes.
עצבו עם AI
צור מיילים מקצועיים וידידותיים למובייל - אין צורך בכישורים טכניים
תמיד תואם למותג
החילו ושמרו את הגדרות הסגנון שלכם כדי להתאים כל תבנית בדיוק עבורכם
בצעו אופטימיזציה והתרחבו
עקבו אחר תוצאות הביצועים כדי לקחת את הקמפיינים שלכם לגבהים חדשים
עם Hostinger Reach, אני יכול לבנות, לשווק ולצמוח - הכל במקום אחד. אין צורך בכלים נוספים, זה פשוט עובד.
הגעה לקהל היעד שלכם הפכה לקלה יותר מאי פעם
צרו מיילים ממירים במיוחד והרחיבו את ההשפעה שלכם – בלי מאמץ.
ה-AI עושה את העבודה הקשה
צרו, שלחו, והתרחבו עם מיילים שמעוצבים כדי לענות על היעדים שלכם.
הדרך הקלה והמהירה ליצור פריסה, תוכן ואלמנטים חזותיים לפי מיטב השיטות המומלצות.
הגדילו את מספר המנויים שלכם
סנכרנו את המנויים באתר שלכם אוטומטית אם אתם כבר משתמשים בטפסים של בונה האתרים של Hostinger.
סנכרנו את אנשי הקשר שלכם באמצעות תוסף WordPress.
שלחו והתרחבו בביטחון
עקבו אחרי פתיחות, לחיצות וביצועים בזמן אמת – ותדעו מיד מה עובד.
קבלו החלטות חכמות יותר בעזרת תובנות קמפיין ברורות וקלות לקריאה.
שאלות נפוצות על שיווק במייל של Hostinger Reach
מצאו תשובות לשאלות נפוצות על כלי השיווק במייל שלנו ועל קמפיינים במייל באופן כללי.