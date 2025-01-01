עלו לאוויר: תוכניות ושירותים במחירים נוחים

0
50k
0% הנחה

חודשי

עד 500 מנויים ייחודיים בחודש

22.99  ₪ /חודש
למשך 1 חודשים. מתחדש ב-22.99 ₪/חודש.
שלחו 3500 אימיילים בחודש
קבלו 5 הודעות AI חודשיות בחינם
לוגו של No Reach בכל האימיילים שלכם
הפופולרי ביותר
65% הנחה

שנתי

עד 500 מנויים ייחודיים בחודש

7.99  ₪ /חודש
למשך 12 חודשים. מתחדש ב-7.99 ₪/חודש.
שלחו 3500 אימיילים בחודש
קבלו 5 הודעות AI חודשיות בחינם
לוגו של No Reach בכל האימיילים שלכם
חינם

Free

עד 100 מנויים ייחודיים לחודש

0.00  ₪ /חודש
Renews at 3.99 ₪/חודש.
שלחו 200 אימיילים בחודש
קבלו 5 הודעות AI חודשיות בחינם
לוגו של No Reach בכל האימיילים שלכם

סנכרנו את המנויים של בונה האתרים שלכם באופן אוטומטי
תהנו מתמיכה 24/7

עצבו עם AI

צור מיילים מקצועיים וידידותיים למובייל - אין צורך בכישורים טכניים

תמיד תואם למותג

החילו ושמרו את הגדרות הסגנון שלכם כדי להתאים כל תבנית בדיוק עבורכם

בצעו אופטימיזציה והתרחבו

עקבו אחר תוצאות הביצועים כדי לקחת את הקמפיינים שלכם לגבהים חדשים

Leonardo Amoyr

עם Hostinger Reach, אני יכול לבנות, לשווק ולצמוח - הכל במקום אחד. אין צורך בכלים נוספים, זה פשוט עובד.

Leonardo Amoyr

יזם ויוצר תוכן

הגעה לקהל היעד שלכם הפכה לקלה יותר מאי פעם

צרו מיילים ממירים במיוחד והרחיבו את ההשפעה שלכם – בלי מאמץ.
צרו, שלחו, והתרחבו עם מיילים שמעוצבים כדי לענות על היעדים שלכם.

ה-AI עושה את העבודה הקשה

צרו, שלחו, והתרחבו עם מיילים שמעוצבים כדי לענות על היעדים שלכם.
הדרך הקלה והמהירה ליצור פריסה, תוכן ואלמנטים חזותיים לפי מיטב השיטות המומלצות.
סנכרנו את המנויים באתר שלכם אוטומטית אם אתם כבר משתמשים בטפסים של בונה האתרים של Hostinger.

הגדילו את מספר המנויים שלכם

סנכרנו את המנויים באתר שלכם אוטומטית אם אתם כבר משתמשים בטפסים של בונה האתרים של Hostinger.
סנכרנו את אנשי הקשר שלכם באמצעות תוסף WordPress.
עקבו אחרי פתיחות, לחיצות וביצועים בזמן אמת – ותדעו מיד מה עובד.

שלחו והתרחבו בביטחון

עקבו אחרי פתיחות, לחיצות וביצועים בזמן אמת – ותדעו מיד מה עובד.
קבלו החלטות חכמות יותר בעזרת תובנות קמפיין ברורות וקלות לקריאה.
Reach

היכנסו לעידן חדש של שיווק באימייל

