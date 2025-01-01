Hostinger Reach בנוי לפשטות, מהירות ותוצאות – לא נדרש מכם שום ניסיון בעיצוב או שיווק. בניגוד לרוב כלי האימייל, בליבה של Reach נמצא יוצר תבניות שמופעל על ידי בינה מלאכותית. בין אם מדובר בהשקת מוצר, הצעה מיוחדת או עדכון ניוזלטר, הוא מייצר מיד אימייל מקצועי וידידותי למובייל. הוא לא רק כותב עבורכם את התוכן; הוא גם מציע את העיצוב הטוב ביותר עבור ההודעה שלכם ושומר את הגדרות הסגנון שלכם, כך שלא תתחילו מאפס אף פעם.

כל תבנית ניתנת להתאמה אישית, כדי שהאימיילים שלכם ישקפו את המראה, התחושה והקול של המותג שלכם. ומכיוון שהתבניות מבוססות על שיטות מוכחות, הן נבנו כך שיהיו קלות לקריאה, נגישות, ומעודדות מעורבות של הקוראים.

Reach משולב באופן הדוק עם שאר מוצרי Hostinger. אתם יכולים להגדיר דומיין מקצועי וכתובת אימייל עסקית כדי לשלוח אימיילים מהכתובת הממותגת שלכם, לבנות אמון עם הקהל שלכם ולשפר את יכולת המסירה של האימיילים שלכם.