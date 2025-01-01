עלו לאוויר: תוכניות ושירותים במחירים נוחים

אחסון אתרים
אחסון VPS
אחסון n8n VPS
בונה אתרים
Horizons
דומיינים
אימייל ושיווק

אחסון n8n VPS

תמיכה 24/7

החזר כספי מובטח עד 30 יום

בטלו בכל עת

24 חודשיםהכי משתלם12 חודשיםחודש אחד

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

תהליכי עבודה ללא הגבלה
מספר בלתי מוגבל של ריצות מקביליות
צמתים קהילתיים
n8n במצב תור (Queue Mode)
n8n עם 100 תהליכי עבודה מוכנים מראש
התקנת n8n בלחיצה אחת
צומת קהילתי של Hostinger API ל-n8
עוזר AI המופעל על ידי MCP
גיבויים שבועיים בחינם
כל התוכניות הן בתשלום מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

זכינו באמון של למעלה מ-4 מיליון בעלי-אתרים ברחבי העולם

Charlie Low
Charlie Low
מייסדת שותפה של Nohma

מאז שאנחנו עם Hostinger, זה היה מדהים. לא היו לנו בעיות בכלל ואם אי פעם יש לנו שאלה, שירות הלקוחות שלהם מדהים.

קראו את הביקורת המלאה
Jack Bies
Jack Bies
מנהל Creative

צוות הצלחת הלקוחות של Hostinger עושה מעל ומעבר כדי להבין את הבעיה שלי.

קראו את הביקורת המלאה
Jhon Ortega
Jhon Ortega
יזם

חיפשתי חברת אירוח אינטואיטיבית מאוד למתחילים ושבנויה היטב לביצועים טובים.

קראו את הביקורת המלאה

כלול עם כל תוכנית

גיבויים ותמונות מצב

גיבויים ותמונות מצב

הגנו על הנתונים שלכם עם גיבויים שבועיים אוטומטיים וצרו תצלומי-מצב (snapshots) ידניים בקלות.

חומת אש והגנה ממתקפות DDoS

חומת אש והגנה ממתקפות DDoS

אבטחו את השרת הווירטואלי שלכם בכל שלב בדרך. עם סינון DDoS של Wanguard וחומת האש הקלה-להגדרה שלנו, תוכלו להישמר מכל תעבורת רשת מזיקה שהיא.

99.9% Uptime. מובטח

99.9% Uptime. מובטח

ההבטחה שלנו ל-99.9% זמן פעילות אומרת שהאתר שלכם תמיד זמין.

עוזר AI

עוזר AI

עוזר ה-AI שלנו מפשט את ניהול ה-VPS, הוא מנחה אותכם במשימות כמו התקנת WordPress או הגדרת כללי חומת האש.

תמיכת לקוחות 24/7

תמיכת לקוחות 24/7

קבלו גישה לתמיכה מומחית מתי שרק תצטרכו. אנחנו בדרך כלל עונים תוך פחות מ-2 דקות והצוות שלנו מדבר יותר מ-8 שפות.

Charlie Low and Dale Comely

האמת שאנחנו משתמשים ב-Hostinger בתור המדד למהנדסים שלנו בנושאי תמיכה.

קראו את הביקורת המלאה

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Gabrielle Scarlett

המעבר ל-Hostinger הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלתי.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

יכולתי לנהל את האירוח, שם הדומיין, ותעודת ה-SSL במקום אחד, שזה מדהים.

קראו את הביקורת המלאה

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

החזר כספי מובטח תוך 30 יום

אם אתם לא מרוצים ב-100%, תוכלו לבקש החזר כספי תוך 30 ימים מעת הרכישה. ללא טרחה, ללא סיכון. למידע נוסף, בדקו את מדיניות ההחזרים שלנו (ייתכנו אי הכללות).

שאלות נפוצות אודות המחירים של Hostinger

איך רושמים את הדומיין החינמי שכלול בתוכניות האחסון השנתיות?

כיצד מפעילים את תעודת ה-SSL החינמית?

האם אפשר לשנות את התוכנית, במידה והנסיבות שלי משתנות?

מדוע יש מחירים שונים עבור תוכניות שונות?

האם Hostinger מציעים אחסון ecommerce?

אפשר להעביר אתרים קיימים ל-Hostinger?

יש לי שם דומיין אצל חברה אחרת. אפשר להעביר אותו ל-Hostinger?