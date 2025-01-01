ऑनलाइन आएं: किफायती प्लान्स और सेवाएं
दुनिया भर में 40+ लाख वेबसाइट मालिकों का भरोसा
जब से हम Hostinger से जुड़ें हैं, हमारा अनुभव अद्भुत रहा है। हमें अब तक कोई समस्या पेश नहीं आई है। और अगर कभी हमारे कोई सवाल होते हैं, तो Hostinger की कस्टमर सर्विस मददगार रही है।पूरा रिव्यू पढ़ें
Hostinger की ग्राहक सफलता टीम मेरी समस्या को समझने के लिए हर संभव प्रयास करती है।पूरा रिव्यू पढ़ें
मैं ऐसी होस्टिंग कंपनी की खोज में था जो नौसिखियों के लिए बहुत ही सहजज्ञ हो और अच्छे परफॉरमेंस के लिए कॉन्फिगर की गई हो।पूरा रिव्यू पढ़ें
हर प्लान में समाविष्ट
बैकअप और स्नैपशॉट्स
हमारे साप्ताहिक स्वचालित बैकअप के साथ अपना डेटा सुरक्षित बनाए रखें और आसानी से मैन्युअल स्नैपशॉट्स बनाएं।
फायरवॉल और DDoS सुरक्षा
अपने वर्चुअल सर्वर को हर कदम पर सुरक्षित रखें। हमारे Wanguard DDoS फिल्टरिंग और कॉन्फिगर करने में आसान फायरवॉल के साथ आप किसी भी हानिकारक ट्रैफिक को दूर रख पाएंगे।
99.9% अपटाइम की गारंटी
हमारी 99.9% अपटाइम गारंटी का मतलब है कि आपकी वेबसाइट हमेशा उपलब्ध रहेगी।
AI असिस्टेंट
हमारा AI असिस्टेंट VPS प्रबंधन को सरल बनाता है और WordPress इंस्टॉल करने या फायरवॉल नियम कॉन्फिगर करने जैसे कार्यों पर आपका मार्गदर्शन करता है।
24/7 ग्राहक सहायता
विशेषज्ञ सहायता पाएं जब भी आपको आवश्यकता हो। हमारी टीम आमतौर पर 3 मिनट से कम समय में रिस्पॉन्ड करती है 8+ भाषाएं जानती है।
हम अपने इंजीनियर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए Hostinger को बेंचमार्क के तौर पर देखते हैं।पूरा रिव्यू पढ़ें
होस्टिंग, डोमेन नाम और SSL प्रमाणपत्र - मैं सब कुछ एक ही जगह से प्रबंधित कर सकता हूं, जो मेरे काम को आसान बनाता है।पूरा रिव्यू पढ़ें