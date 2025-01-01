เปิดตัวออนไลน์: แพ็กเกจและบริการราคาไม่แพง

โฮสติ้ง n8n VPS

สนับสนุนตลอด 24/7

รับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน

ยกเลิกได้ตลอดเวลา

24 เดือนคุ้มค่าที่สุด12 เดือน1 เดือน

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

เวิร์กโฟลว์แบบไม่จำกัด
ดำเนินการพร้อมกันแบบไม่จำกัด
Nodes ชุมชน
n8n พร้อมโหมดจัดลำดับ
n8n พร้อมเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป 100 รายการ
ติดตั้ง n8n ในคลิกเดียว
โหนดชุมชน n8n ของ Hostinger API
ผู้ช่วย AI ขับเคลื่อนโดย MCP
สำรองข้อมูลรายสัปดาห์ฟรี
แพ็กเกจทั้งหมดจะต้องชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของเว็บไซต์มากกว่า 4 ล้านคนทั่วโลก

Charlie Low
Charlie Low
ผู้ร่วมก่อตั้ง Nohma

นับตั้งแต่ที่เราได้ใช้บริการ Hostinger มันก็ยอดเยี่ยมมาก เราไม่ได้มีปัญหาใดๆ เลย และถ้าหากมีคำถาม ฝ่ายดูแลลูกค้าก็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี

อ่านเรื่องราวทั้งหมด
Jack Bies
Jack Bies
ซีเนียกราฟฟิกดีไซน์

ตอนที่เห็น hPanel ของ Hostinger ก็รู้ได้ทันทีเลยว่ามันใช้งานง่ายมาก นักพัฒนาเว็บไซต์หลายคนอาจชอบตัวเลือกอื่น แต่ส่วนตัวแล้วผมชอบ hPanel

อ่านเรื่องราวทั้งหมด
Jhon Ortega
Jhon Ortega
เจ้าของกิจการ

ผมกำลังมองหาบริษัทโฮสติ้งที่ง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นและมีการกำหนดค่าพร้อมใช้งานเพื่อประสิทธิภาพที่ดี

อ่านเรื่องราวทั้งหมด

รวมเข้าไว้กับทุกแพ็กเกจ

การสำรองข้อมูลและสแน็ปช็อต

การสำรองข้อมูลและสแน็ปช็อต

ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการสำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ และสร้างสแนปช็อตด้วยตนเองได้อย่างง่ายดาย

การป้องกันไฟร์วอลล์และ DDoS

การป้องกันไฟร์วอลล์และ DDoS

รักษาความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์เสมือนของคุณทุกขั้นตอน ด้วยตัวกรอง DDoS ของ Wanguard และไฟร์วอลล์ที่กำหนดค่าได้ง่าย คุณสามารถป้องกันปริมาณการรับส่งข้อมูลที่เป็นอันตรายได้

รับประกัน Uptime 99.9%

รับประกัน Uptime 99.9%

การรับประกันความพร้อมใช้งาน 99.9% ของเราหมายความว่าเว็บไซต์ของคุณจะพร้อมใช้งานเสมอ

ผู้ช่วย AI

ผู้ช่วย AI

ผู้ช่วย AI ของเราทำให้การจัดการ VPS ง่ายขึ้น โดยแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการทำงานต่างๆ เช่น การติดตั้ง WordPress หรือการกำหนดค่ากฎไฟร์วอลล์

สนับสนุนทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สนับสนุนทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เข้าถึงการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ โดยทั่วไปเราจะตอบกลับภายใน 2 นาที และทีมงานของเราสามารถพูดได้หลายภาษา

Charlie Low and Dale Comely

เราขอบอกว่า Hostinger เป็นมืออาชีพ ในการช่วยเหลือวิศวกรของเราจริงๆ

อ่านเรื่องราวทั้งหมด

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Gabrielle Scarlett

การย้ายไปใช้ Hostinger เป็น การตัดสินใจที่ดีที่สุด เท่าที่เคยทำมา

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

ผมสามารถจัดการ โฮสติ้ง ชื่อโดเมน และใบรับรอง SSL ได้ในที่เดียว ซึ่งถือว่าสะดวกมากๆ

อ่านเรื่องราวทั้งหมด

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

รับประกัน คืนเงินใน 30 วัน

หากคุณไม่พอใจแบบ 100% คุณสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 30 วันหลังจากการสั่งซื้อ ขั้นตอนนี้ง่ายและไม่มีความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายการคืนเงิน ของเรา (อาจมีข้อยกเว้น)

