12 เดือนคุ้มค่าที่สุด1 เดือน

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

โปรแกรมรวมร้านค้าออนไลน์
ใหม่
รับชำระเงิน
โหมดแก้ไขข้อความ
โครงการที่ได้รับการปรับแต่ง SEO
ค้นหาโดยเครื่องมือ AI
Hosting
ฟรี 1 ปี
ฟรีโดเมน
5 กล่องจดหมายต่อเว็บไซต์ - ฟรี 1 ปี
การสำรองข้อมูลรายวัน (ค่า ฿948.00)
50 โครงการ
โปรแกรม Supabase
ตัวแก้ไขข้อผิดพลาดอัตโนมัติ
ตัวแก้ไขโค้ด
ทีมช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมง
30-วัน ไม่พึงพอใจยินดีคืนเงิน

Hostinger Horizons คืออะไร?

Hostinger Horizons คือเครื่องมือสร้างเว็บแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งทำให้การสร้างเว็บแอปเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน คุณไม่จำเป็นต้องมีทีมงานขนาดใหญ่หรืองบประมาณมหาศาลเพื่อเริ่มใช้งานอีกต่อไป มีเพียงแค่ไอเดียก็เพียงพอแล้ว
01

อธิบายความคิดของคุณ

เพียงบอกไอเดียของคุณให้ AI ทราบ เท่านี้ก็เริ่มต้นสร้างได้แล้ว ป้อนคำสั่งด้วยข้อความหรือรูปภาพ

02

ปรับปรุงและแก้ไข

ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือไม่? ขอให้ AI แก้ไขทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นข้อความและการออกแบบ ไปจนถึงโครงสร้างและเค้าโครง

03

ออนไลน์ในคลิกเดียว

เผยแพร่โครงการของคุณภายใต้โดเมนที่กำหนดเองได้โดยตรงจากอินเทอร์เฟซ เพียงคลิกเดียว

ทดลองใช้ Hostinger Horizons ฟรี

ทำให้ไอเดียของคุณเป็นจริงได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ สร้างโดยแชทกับ AI และเผยแพร่ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

เริ่มต้นโครงการถัดไปของคุณก่อนใคร

เลือกข้อความแจ้งเตือนที่พร้อมใช้งานเพื่อเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว จากนั้นปรับแต่งให้เป็นแบบของคุณเอง

หน้า Landing Page ของผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

หน้า Landing Page ของผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

ร้านมินิช็อป

ร้านมินิช็อป

ร้านค้าออนไลน์ที่ครอบคลุม

ร้านค้าออนไลน์ที่ครอบคลุม

เมื่อก่อนต้องใช้ทีม ตอนนี้ใช้แค่ Horizons

เร็วกว่าการเขียนโค้ด

เพียงอธิบายสิ่งที่คุณต้องการ แก้ไข และเปิดตัว โดยสนทนากับ AI ไม่ต้องใช้โค้ด ไม่ต้องรอ เพียงแค่ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว

สร้างสรรค์งานออกแบบที่สวยงาม

ด้วย Hostinger Horizons คุณสามารถปรับแต่งแอปของคุณโดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ UI/UX โดยไม่ต้องมีนักออกแบบ

เริ่มรับชำระเงินได้ทันที

Stripe, PayPal หรือเกตเวย์อื่น ๆ เพียงถาม AI แล้วมันจะเชื่อมต่อให้คุณเอง ไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้ซับซ้อน

ทำให้แอปของคุณมีการโต้ตอบ

ให้ผู้ใช้ลงทะเบียน บันทึกข้อมูล อัปโหลดไฟล์ และอื่นๆ Horizons จัดการทั้งหมดนี้โดยใช้เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ เช่น Supabase

แก้ไขข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ

Horizons จะตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไป เช่น ปัญหาไวยากรณ์และจุดบกพร่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนั้นคุณจึงสามารถสร้างโปรแกรมได้แบบไม่หยุดชะงัก

แก้ไขภาพ

เร็วๆ นี้

คลิกบนแอปของคุณเพื่อเปลี่ยนข้อความ ปุ่ม และอื่นๆ อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้ข้อความเพิ่มเติม

ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ แนะนำโดยผู้นำในอุตสาหกรรม

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

การเขียนโค้ดด้วย Vibe ช่วยร่นระยะเวลาการพัฒนาลง 45% ด้วยเครื่องมืออย่าง Hostinger Horizons ที่สามารถเปลี่ยนภาษาธรรมชาติให้กลายเป็นต้นแบบที่ใช้งานได้จริงภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง แทนที่จะเป็นหลายสัปดาห์ อุปสรรคในการเข้าสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ลดลงอย่างมาก

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

เมื่อไม่นานนี้ ฉันมีโอกาสทดสอบเครื่องมือสร้างแอป AI Horizons ใหม่ของ @Hostinger และต้องบอกว่าฉันประทับใจมาก 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons อาจเป็นเครื่องมือโค้ด Vibe ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างแอปมูลค่าล้านเหรียญ

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล

Hostinger Horizons เป็นวิธีการใหม่และสร้างสรรค์ในการสร้าง MVP และทดสอบไอเดียก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

คุณจะไม่เชื่อเลยว่าการสร้างสิ่งที่คุณต้องการสำหรับเว็บไซต์และลูกค้าด้วย HORIZONS AI ของ Hostinger นั้นง่ายขนาดไหน! น่าทึ่งมาก! ลองดูด้วยตัวคุณเอง!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
เครื่องมือสร้างเนื้อหา

Hostinger Horizons คือเครื่องมือที่คุณสามารถใช้สร้างไอเดียของคุณได้ เพียงแค่คุณอธิบายมัน แล้วมันก็จะใช้งานได้เลย

techmano
techmano
@nice_gamin60974

ชอบวิธีที่ @Hostinger Horizons นำเสนอมาก! การอัปเดต AI ใหม่นี้สนุกมากที่ได้โต้ตอบกับมัน มันเปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่แค่สำหรับฉันเท่านั้น แต่ฉันก็รู้จักคนอื่นๆ มากมายด้วย

RameshR
RameshR
@rezmeram

กำลังสงสัยว่า Hostinger ทำ Horizons ออกมาได้อย่างไร... มันน่าทึ่งมากที่ใครๆ ก็สามารถใช้งาน front-end และ back-end ได้รวดเร็วขนาดนี้

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

บอกไม่ถูกเลยว่าโปรเจกต์นี้อยู่ในลิสต์ของฉันมานานแค่ไหนแล้ว จนกระทั่งพวกคุณสร้าง Horizons AI ขึ้นมา ฉันไม่รู้เรื่องการเขียนโค้ดเว็บแอปเลย 0 จบแล้ว โปรเจกต์ในฝันของฉันที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆ กำลังเริ่มใช้งานแล้ว วู้!

Jordi Robert
Jordi Robert
ผู้ก่อตั้ง

Hostinger Horizons ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นๆ การตั้งค่าโดเมนย่อยสำหรับบล็อกของฉันบนเว็บแอปนั้นง่ายมาก จนฉันต้องร้อง "ว้าว!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

ตอนนี้คุณสามารถสร้างเว็บแอปได้ง่ายๆ เพียงป้อนคำสั่งบน Hostinger Horizons เจ๋งสุดๆ!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ฉันลองใช้ Hostinger Horizons แล้ว มันเปลี่ยนเกมไปเลย! เครื่องมือสร้างแอป AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดนี้สร้างเว็บไซต์และแอปสุดเจ๋งได้ภายในไม่กี่นาที ทั้งออกแบบ เขียนโค้ด และเขียนให้คุณ คุ้มค่าที่จะลอง

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

มันเหมือนกับมีนักพัฒนาเว็บ/นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับชั้นนำที่พร้อมจะสร้างทุกสิ่งที่คุณจินตนาการได้

Brooks Boshears
Brooks Boshears
ผู้ประกอบธุรกิจ

คุณสามารถสร้างเว็บไซต์สวยๆ ได้ด้วย Hostinger Horizons ไม่เหมือนเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ทั่วไป แต่มีอะไรมากกว่านั้น

ทุกสิ่งสำหรับโครงการของคุณในที่เดียว

เว็บโฮสติ้ง & โดเมน

เว็บโฮสติ้ง & โดเมน

รับบริการโฮสติ้งฟรี 1 เดือนและเปิดใช้งานโปรเจ็กต์ของคุณภายใต้โดเมนที่กำหนดเอง ไม่ต้องใช้โซลูชันจากบุคคลที่สาม
อีเมลแบบมืออาชีพ

อีเมลแบบมืออาชีพ

แบรนด์ของคุณคือทุกสิ่งทุกอย่าง – โดดเด่น เพิ่มความน่าเชื่อถือ และเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างง่ายดาย

พร้อมที่จะเปลี่ยนไอเดียของคุณให้กลายเป็นความจริงหรือยัง?

ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างเว็บแอป

ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับการสร้างเว็บแอปของคุณเองด้วย AI

Hostinger Horizons คืออะไร และทำงานอย่างไร?

ใครเป็นเจ้าของรหัสที่สร้างด้วย Hostinger Horizons?

Hostinger Horizons แตกต่างจากเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ AI จาก Hostinger อย่างไร?

ฉันสามารถอัปเดต ปรับแต่ง หรือปรับปรุงแอปของฉันได้หรือไม่หลังจากที่สร้างแล้ว?

Hostinger Horizons ราคาเท่าไหร่?

สามารถรวม API หรือบริการของบุคคลที่สามกับ Hostinger Horizons ได้หรือไม่?

ฉันสามารถสร้างแอปประเภทใดได้บ้างด้วย Hostinger Horizons?

ฉันสามารถสร้างแอปมือถือด้วย Hostinger Horizons ได้หรือไม่?

Hostinger Horizons สามารถใช้สร้างเว็บแอปพลิเคชันแบบสมาชิกหรือสมัครสมาชิกโดยไม่ต้องใช้โค้ดได้หรือไม่?