เปิดตัวออนไลน์: แพ็กเกจและบริการราคาไม่แพง
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
Hostinger Horizons คืออะไร?
อธิบายความคิดของคุณ
เพียงบอกไอเดียของคุณให้ AI ทราบ เท่านี้ก็เริ่มต้นสร้างได้แล้ว ป้อนคำสั่งด้วยข้อความหรือรูปภาพ
ปรับปรุงและแก้ไข
ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือไม่? ขอให้ AI แก้ไขทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นข้อความและการออกแบบ ไปจนถึงโครงสร้างและเค้าโครง
ออนไลน์ในคลิกเดียว
เผยแพร่โครงการของคุณภายใต้โดเมนที่กำหนดเองได้โดยตรงจากอินเทอร์เฟซ เพียงคลิกเดียว
ทดลองใช้ Hostinger Horizons ฟรี
เริ่มต้นโครงการถัดไปของคุณก่อนใคร
เลือกข้อความแจ้งเตือนที่พร้อมใช้งานเพื่อเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว จากนั้นปรับแต่งให้เป็นแบบของคุณเอง
เมื่อก่อนต้องใช้ทีม ตอนนี้ใช้แค่ Horizons
เร็วกว่าการเขียนโค้ด
เพียงอธิบายสิ่งที่คุณต้องการ แก้ไข และเปิดตัว โดยสนทนากับ AI ไม่ต้องใช้โค้ด ไม่ต้องรอ เพียงแค่ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว
สร้างสรรค์งานออกแบบที่สวยงาม
ด้วย Hostinger Horizons คุณสามารถปรับแต่งแอปของคุณโดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ UI/UX โดยไม่ต้องมีนักออกแบบ
เริ่มรับชำระเงินได้ทันที
Stripe, PayPal หรือเกตเวย์อื่น ๆ เพียงถาม AI แล้วมันจะเชื่อมต่อให้คุณเอง ไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้ซับซ้อน
ทำให้แอปของคุณมีการโต้ตอบ
ให้ผู้ใช้ลงทะเบียน บันทึกข้อมูล อัปโหลดไฟล์ และอื่นๆ Horizons จัดการทั้งหมดนี้โดยใช้เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ เช่น Supabase
แก้ไขข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ
Horizons จะตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไป เช่น ปัญหาไวยากรณ์และจุดบกพร่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนั้นคุณจึงสามารถสร้างโปรแกรมได้แบบไม่หยุดชะงัก
แก้ไขภาพ
คลิกบนแอปของคุณเพื่อเปลี่ยนข้อความ ปุ่ม และอื่นๆ อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้ข้อความเพิ่มเติม
ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ แนะนำโดยผู้นำในอุตสาหกรรม
การเขียนโค้ดด้วย Vibe ช่วยร่นระยะเวลาการพัฒนาลง 45% ด้วยเครื่องมืออย่าง Hostinger Horizons ที่สามารถเปลี่ยนภาษาธรรมชาติให้กลายเป็นต้นแบบที่ใช้งานได้จริงภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง แทนที่จะเป็นหลายสัปดาห์ อุปสรรคในการเข้าสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ลดลงอย่างมาก
เมื่อไม่นานนี้ ฉันมีโอกาสทดสอบเครื่องมือสร้างแอป AI Horizons ใหม่ของ @Hostinger และต้องบอกว่าฉันประทับใจมาก 😎
Hostinger Horizons อาจเป็นเครื่องมือโค้ด Vibe ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างแอปมูลค่าล้านเหรียญ
Hostinger Horizons เป็นวิธีการใหม่และสร้างสรรค์ในการสร้าง MVP และทดสอบไอเดียก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ
คุณจะไม่เชื่อเลยว่าการสร้างสิ่งที่คุณต้องการสำหรับเว็บไซต์และลูกค้าด้วย HORIZONS AI ของ Hostinger นั้นง่ายขนาดไหน! น่าทึ่งมาก! ลองดูด้วยตัวคุณเอง!
Hostinger Horizons คือเครื่องมือที่คุณสามารถใช้สร้างไอเดียของคุณได้ เพียงแค่คุณอธิบายมัน แล้วมันก็จะใช้งานได้เลย
ชอบวิธีที่ @Hostinger Horizons นำเสนอมาก! การอัปเดต AI ใหม่นี้สนุกมากที่ได้โต้ตอบกับมัน มันเปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่แค่สำหรับฉันเท่านั้น แต่ฉันก็รู้จักคนอื่นๆ มากมายด้วย
กำลังสงสัยว่า Hostinger ทำ Horizons ออกมาได้อย่างไร... มันน่าทึ่งมากที่ใครๆ ก็สามารถใช้งาน front-end และ back-end ได้รวดเร็วขนาดนี้
บอกไม่ถูกเลยว่าโปรเจกต์นี้อยู่ในลิสต์ของฉันมานานแค่ไหนแล้ว จนกระทั่งพวกคุณสร้าง Horizons AI ขึ้นมา ฉันไม่รู้เรื่องการเขียนโค้ดเว็บแอปเลย 0 จบแล้ว โปรเจกต์ในฝันของฉันที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆ กำลังเริ่มใช้งานแล้ว วู้!
Hostinger Horizons ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นๆ การตั้งค่าโดเมนย่อยสำหรับบล็อกของฉันบนเว็บแอปนั้นง่ายมาก จนฉันต้องร้อง "ว้าว!"
ตอนนี้คุณสามารถสร้างเว็บแอปได้ง่ายๆ เพียงป้อนคำสั่งบน Hostinger Horizons เจ๋งสุดๆ!
ฉันลองใช้ Hostinger Horizons แล้ว มันเปลี่ยนเกมไปเลย! เครื่องมือสร้างแอป AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดนี้สร้างเว็บไซต์และแอปสุดเจ๋งได้ภายในไม่กี่นาที ทั้งออกแบบ เขียนโค้ด และเขียนให้คุณ คุ้มค่าที่จะลอง
มันเหมือนกับมีนักพัฒนาเว็บ/นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับชั้นนำที่พร้อมจะสร้างทุกสิ่งที่คุณจินตนาการได้
คุณสามารถสร้างเว็บไซต์สวยๆ ได้ด้วย Hostinger Horizons ไม่เหมือนเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ทั่วไป แต่มีอะไรมากกว่านั้น