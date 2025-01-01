เปิดตัวออนไลน์: แพ็กเกจและบริการราคาไม่แพง

ค้นหาโดเมนเนมที่ดีที่สุด

พิมพ์ชื่อโดเมนที่คุณต้องการและเลือกนามสกุลโดเมนในขั้นตอนถัดไป เลือกจาก .com, .online, .store และอื่นๆ อีกมากมาย

เปรียบเทียบราคานามสกุลโดเมน

ยอดนิยมธุรกิจการศึกษาระหว่างประเทศเทคโนโลยีสังคม & ส่วนตัวผู้เชี่ยวชาญ & การให้บริการความบันเทิง
นามสกุลโดเมนปีแรกต่ออายุได้ที่โอนย้าย
.com
.online
.net
.shop
.org
.store
.tech
.xyz
.cloud
.site
ฟรีโดเมนพร้อมโฮสติ้ง

รับโดเมนฟรี 1 ปีเมื่อคุณเลือกแพ็กเกจโฮสติ้งใดก็ได้
รับโดเมน – ฟรี

ค้นหาโดเมนที่สมบูรณ์แบบโดยใช้ AI

เพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ใบรับรองความปลอดภัย SSL แบบไม่จำกัด
โดเมนฟรี (พร้อมแพ็กเกจรายปี)
เทมเพลตที่ออกแบบอย่างมืออาชีพ
การสำรองข้อมูลและอัปเดตอัตโนมัติ
ที่อยู่อีเมล
ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบไม่จำกัด

ทำไมต้องซื้อชื่อโดเมนที่ Hostinger?

ค้นหาชื่อโดเมนที่สมบูรณ์แบบและออนไลน์ได้ภายในไม่กี่นาทีกับผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ซึ่งใช้งานโดยผู้คนนับล้านทั่วโลก

ให้ความช่วยเหลือแบบ 24/7

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อทีมงาน Customer Success ของเราได้ตลอดเวลา

ผู้ให้บริการจดโดเมนที่เชื่อถือได้

Hostinger ได้รับการรับรองจาก ICANN และให้บริการนามสกุลโดเมน 300 รายการ

ตั้งค่ารวดเร็ว จัดการได้เองง่ายๆ

จดทะเบียนโดเมนของคุณเพียงไม่กี่คลิก โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านเทคนิค

6 สิ่งที่ต้องจำไว้ก่อนซื้อโดเมน

ให้สั้นเข้าไว้

ให้สั้นเข้าไว้

พยายามตั้งชื่อโดเมนของคุณให้ไม่เกินสามคำ วิธีนี้จะช่วยให้อ่านและจดจำได้ง่ายขึ้น

น้อยแต่มาก

น้อยแต่มาก

หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายยัติภังค์ ตัวเลข คำแสลง และคำที่สะกดยาก เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้พิมพ์และจำโดเมนได้ยากขึ้น

รวมชื่อแบรนด์ของคุณ

รวมชื่อแบรนด์ของคุณ

ใช้ชื่อแบรนด์ของคุณหรือคำสำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการรับรู้และการมองเห็นในผลการค้นหา

ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน

ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน

ค้นหาโดเมนที่คุณต้องการเพื่อดูว่ายังว่างอยู่หรือไม่ อย่าลืมตรวจสอบด้วยว่ามีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วหรือไม่

ใส่ใจคนท้องถิ่น

ใส่ใจคนท้องถิ่น

หากนามสกุล .com ถูกใช้ไปแล้ว ให้ลองใช้นามสกุลเฉพาะประเทศ เช่น .co.uk, .us หรือ .pk เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมายตามภูมิภาคได้ดีขึ้น

ดำเนินการอย่างรวดเร็ว

ดำเนินการอย่างรวดเร็ว

โดเมนที่ดีจะขายได้อย่างรวดเร็ว ค้นหาและรักษาโดเมนของคุณวันนี้เพื่อให้โครงการหรือธุรกิจของคุณออนไลน์

Gabrielle Scarlett

การย้ายไปใช้ Hostinger เป็น การตัดสินใจที่ดีที่สุด เท่าที่เคยทำมา

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

เราขอบอกว่า Hostinger เป็นมืออาชีพ ในการช่วยเหลือวิศวกรของเราจริงๆ

อ่านเรื่องราวทั้งหมด

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Owen Phillips

ผมสามารถจัดการ โฮสติ้ง ชื่อโดเมน และใบรับรอง SSL ได้ในที่เดียว ซึ่งถือว่าสะดวกมากๆ

อ่านเรื่องราวทั้งหมด

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

ค้นหาโดเมนเนมที่ดีที่สุด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับราคาของ Hostinger

ฉันจะจดทะเบียนโดเมนฟรีที่รวมอยู่ในแพ็กเกจโฮสติ้งรายปีได้อย่างไร?

ฉันจะเปิดใช้งานใบรับรอง SSL ฟรีได้อย่างไร?

ฉันสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจของฉันได้ไหม หากเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลง?

ทำไมแพ็กเกจต่างๆ ถึงมีราคาแตกต่างกัน?

Hostinger เสนอบริการโฮสติ้ง Ecommerce หรือไม่?

ฉันสามารถย้ายเว็บไซต์ที่มีอยู่ไปยัง Hostinger ได้หรือไม่?

ฉันมีชื่อโดเมนอยู่กับบริษัทอื่น ฉันสามารถโอนชื่อโดเมนไปที่ Hostinger ได้หรือไม่?