เปิดตัวออนไลน์: แพ็กเกจและบริการราคาไม่แพง
ค้นหาโดเมนเนมที่ดีที่สุด
เปรียบเทียบราคานามสกุลโดเมน
เพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ทำไมต้องซื้อชื่อโดเมนที่ Hostinger?
ให้ความช่วยเหลือแบบ 24/7
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อทีมงาน Customer Success ของเราได้ตลอดเวลา
ผู้ให้บริการจดโดเมนที่เชื่อถือได้
Hostinger ได้รับการรับรองจาก ICANN และให้บริการนามสกุลโดเมน 300 รายการ
ตั้งค่ารวดเร็ว จัดการได้เองง่ายๆ
จดทะเบียนโดเมนของคุณเพียงไม่กี่คลิก โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านเทคนิค
6 สิ่งที่ต้องจำไว้ก่อนซื้อโดเมน
ให้สั้นเข้าไว้
พยายามตั้งชื่อโดเมนของคุณให้ไม่เกินสามคำ วิธีนี้จะช่วยให้อ่านและจดจำได้ง่ายขึ้น
น้อยแต่มาก
หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายยัติภังค์ ตัวเลข คำแสลง และคำที่สะกดยาก เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้พิมพ์และจำโดเมนได้ยากขึ้น
รวมชื่อแบรนด์ของคุณ
ใช้ชื่อแบรนด์ของคุณหรือคำสำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการรับรู้และการมองเห็นในผลการค้นหา
ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน
ค้นหาโดเมนที่คุณต้องการเพื่อดูว่ายังว่างอยู่หรือไม่ อย่าลืมตรวจสอบด้วยว่ามีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วหรือไม่
ใส่ใจคนท้องถิ่น
หากนามสกุล .com ถูกใช้ไปแล้ว ให้ลองใช้นามสกุลเฉพาะประเทศ เช่น .co.uk, .us หรือ .pk เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมายตามภูมิภาคได้ดีขึ้น
ดำเนินการอย่างรวดเร็ว
โดเมนที่ดีจะขายได้อย่างรวดเร็ว ค้นหาและรักษาโดเมนของคุณวันนี้เพื่อให้โครงการหรือธุรกิจของคุณออนไลน์
เราขอบอกว่า Hostinger เป็นมืออาชีพ ในการช่วยเหลือวิศวกรของเราจริงๆอ่านเรื่องราวทั้งหมด
ผมสามารถจัดการ โฮสติ้ง ชื่อโดเมน และใบรับรอง SSL ได้ในที่เดียว ซึ่งถือว่าสะดวกมากๆอ่านเรื่องราวทั้งหมด