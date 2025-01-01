เปิดตัวออนไลน์: แพ็กเกจและบริการราคาไม่แพง

การตลาดผ่านอีเมลด้วย Reachอีเมลธุรกิจอีเมล Google Workspace
สมาชิกที่ไม่ซ้ำกันสูงสุด 500 รายต่อเดือน

฿  209.00 /เดือน
เป็นเวลา 1 เดือน ต่ออายุได้ที่ ฿209.00/เดือน
ส่ง 3 500 อีเมลต่อเดือน
รับข้อความ AI ฟรี 5 ข้อความต่อเดือน
ไม่มีโลโก้ Reach ในอีเมลทั้งหมดของคุณ
สมาชิกที่ไม่ซ้ำกันสูงสุด 500 รายต่อเดือน

฿  69.00 /เดือน
เป็นเวลา 12 เดือน ต่ออายุได้ที่ ฿69.00/เดือน
ส่ง 3 500 อีเมลต่อเดือน
รับข้อความ AI ฟรี 5 ข้อความต่อเดือน
ไม่มีโลโก้ Reach ในอีเมลทั้งหมดของคุณ
สมาชิกที่ไม่ซ้ำกันสูงสุด 100 รายต่อเดือน

฿  0.00 /เดือน
ต่ออายุที่ ฿39.00/เดือน
ส่ง 200 อีเมลต่อเดือน
รับข้อความ AI ฟรี 5 ข้อความต่อเดือน
ไม่มีโลโก้ Reach ในอีเมลทั้งหมดของคุณ

รวมอยู่ในทุกแพ็กเกจ

ซิงค์สมาชิกผู้สร้างเว็บไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ
การตลาดอีเมลแบบครบวงจรตั้งแต่เนื้อหาไปจนถึงการออกแบบ
ติดตามการวิเคราะห์และผลลัพธ์ของแคมเปญอีเมล
เพลิดเพลินกับการสนับสนุนตลอด 24/7

ราคาที่แสดงเป็นอัตราต่อเดือนโดยไม่รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบด้วย AI

สร้างอีเมลที่เป็นมืออาชีพและเป็นมิตรกับมือถือ โดยไม่ต้องมีทักษะด้านเทคนิค

ตรงตามแบรนด์เสมอ

ใช้และบันทึกการตั้งค่าสไตล์ของคุณเพื่อปรับแต่งทุกเทมเพลต

เพิ่มประสิทธิภาพและเติบโต

ติดตามผลลัพธ์ประสิทธิภาพเพื่อยกระดับแคมเปญของคุณให้สูงขึ้น

Leonardo Amoyr

ด้วย Hostinger Reach ฉันสามารถสร้าง ทำการตลาด และเติบโตได้ ทั้งหมดในที่เดียว ไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม ใช้งานได้ทันที

Leonardo Amoyr

ผู้ประกอบการและเครื่องมือสร้างเนื้อหา

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

สร้างอีเมลที่เพิ่มอัตราการคลิกและขยายการเข้าถึงของคุณได้อย่างง่ายดาย
AI จะทำงานหนักให้

วิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการสร้างเค้าโครง เนื้อหา และภาพที่ดีที่สุด
ซิงค์สมาชิกเว็บไซต์โดยอัตโนมัติหากคุณใช้ฟอร์มเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ Hostinger อยู่แล้ว

ซิงค์สมาชิกเว็บไซต์โดยอัตโนมัติหากคุณใช้ฟอร์มเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ Hostinger อยู่แล้ว
ซิงค์ข้อมูลติดต่อของคุณโดยใช้ปลั๊กอิน WordPress
ติดตามการเปิด คลิก และประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ รู้ว่าอะไรใช้งานได้ทันที

ติดตามการเปิด คลิก และประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ รู้ว่าอะไรใช้งานได้ทันที
ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึกของแคมเปญที่ชัดเจนและอ่านง่าย
Reach

เข้าสู่ยุคใหม่ของการตลาดอีเมล

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตลาดผ่านอีเมลของ Hostinger Reach

ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องมือการตลาดทางอีเมลและแคมเปญอีเมลโดยทั่วไปของเรา

การตลาดทางอีเมลคืออะไร?

บริการการตลาดทางอีเมลของ Hostinger Reach คืออะไร?

Hostinger Reach แตกต่างจากแอปพลิเคชันการตลาดอีเมลอื่นอย่างไร?

Hostinger Reach ราคาเท่าไหร่?

ฉันต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อส่งแคมเปญอีเมลกับ Hostinger Reach?

Hostinger Reach สามารถใช้สร้างแคมเปญแบบหยดได้หรือไม่?

ฉันจะสร้างรายชื่ออีเมลสำหรับแคมเปญของฉันได้อย่างไร?

Reach มั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและส่งมอบได้?

เป็นไปได้ไหมที่จะรวมบริการของบุคคลที่สามเข้ากับ Hostinger Reach?