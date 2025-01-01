เปิดตัวออนไลน์: แพ็กเกจและบริการราคาไม่แพง
0
50k
ส่วนลด 0%
รายเดือน
สมาชิกที่ไม่ซ้ำกันสูงสุด 500 รายต่อเดือน
฿ 209.00 /เดือน
เป็นเวลา 1 เดือน ต่ออายุได้ที่ ฿209.00/เดือน
ส่ง 3 500 อีเมลต่อเดือน
รับข้อความ AI ฟรี 5 ข้อความต่อเดือน
ไม่มีโลโก้ Reach ในอีเมลทั้งหมดของคุณ
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 67%
รายปี
สมาชิกที่ไม่ซ้ำกันสูงสุด 500 รายต่อเดือน
฿ 69.00 /เดือน
เป็นเวลา 12 เดือน ต่ออายุได้ที่ ฿69.00/เดือน
ส่ง 3 500 อีเมลต่อเดือน
รับข้อความ AI ฟรี 5 ข้อความต่อเดือน
ไม่มีโลโก้ Reach ในอีเมลทั้งหมดของคุณ
รวมอยู่ในทุกแพ็กเกจ
ซิงค์สมาชิกผู้สร้างเว็บไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ
การตลาดอีเมลแบบครบวงจรตั้งแต่เนื้อหาไปจนถึงการออกแบบ
ติดตามการวิเคราะห์และผลลัพธ์ของแคมเปญอีเมล
เพลิดเพลินกับการสนับสนุนตลอด 24/7
ราคาที่แสดงเป็นอัตราต่อเดือนโดยไม่รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง
ออกแบบด้วย AI
สร้างอีเมลที่เป็นมืออาชีพและเป็นมิตรกับมือถือ โดยไม่ต้องมีทักษะด้านเทคนิค
ตรงตามแบรนด์เสมอ
ใช้และบันทึกการตั้งค่าสไตล์ของคุณเพื่อปรับแต่งทุกเทมเพลต
เพิ่มประสิทธิภาพและเติบโต
ติดตามผลลัพธ์ประสิทธิภาพเพื่อยกระดับแคมเปญของคุณให้สูงขึ้น
ด้วย Hostinger Reach ฉันสามารถสร้าง ทำการตลาด และเติบโตได้ ทั้งหมดในที่เดียว ไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม ใช้งานได้ทันที
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
สร้างอีเมลที่เพิ่มอัตราการคลิกและขยายการเข้าถึงของคุณได้อย่างง่ายดาย
AI จะทำงานหนักให้
แจ้งเตือน ส่ง และเติบโตด้วยอีเมลที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของคุณ
วิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการสร้างเค้าโครง เนื้อหา และภาพที่ดีที่สุด
เพิ่มสมาชิกของคุณ
ซิงค์สมาชิกเว็บไซต์โดยอัตโนมัติหากคุณใช้ฟอร์มเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ Hostinger อยู่แล้ว
ซิงค์ข้อมูลติดต่อของคุณโดยใช้ปลั๊กอิน WordPress
ส่งและปรับขนาดด้วยความมั่นใจ
ติดตามการเปิด คลิก และประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ รู้ว่าอะไรใช้งานได้ทันที
ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึกของแคมเปญที่ชัดเจนและอ่านง่าย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตลาดผ่านอีเมลของ Hostinger Reach
ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องมือการตลาดทางอีเมลและแคมเปญอีเมลโดยทั่วไปของเรา