เปิดตัวออนไลน์: แพ็กเกจและบริการราคาไม่แพง

48 เดือนคุ้มค่าที่สุด24 เดือน12 เดือน1 เดือน
แพ็กเกจทั้งหมดจะต้องชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

เพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ด้วย AI ไม่ต้องเขียนโค้ด
การผสานเข้ากับ Social Media
เทมเพลตที่ออกแบบอย่างมืออาชีพ
การแก้ไขบนมือถือ
เครื่องมือ SEO เพื่ออันดับที่สูงขึ้นบน Google
ฝ่ายบริการลูกค้า 24/7

ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของเว็บไซต์มากกว่า 4 ล้านคนทั่วโลก

ค้นพบว่าผู้คนนับล้านนำความฝันและความคิดของพวกเขาไปสู่โลกออนไลน์ได้อย่างไรด้วย Hostinger
ซอฟต์แวร์และโฮสติ้งที่ยอดเยี่ยมพร้อมฟีเจอร์เจ๋งๆ มากมาย เช่น SSL ฟรี และราคาสุดคุ้ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และพร้อมช่วยเหลือเป็นอย่างดี และเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ AI ที่คุ้มค่ามาก ผมสร้างเว็บไซต์ให้พี่ชายผม และปรับแต่งมันให้เสร็จภายใน 2 ชั่วโมง มันเหลือเชื่อมาก

เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ของ Hostinger อยู่ในระดับชั้นนำ ยังไม่พบว่าจะมีเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ตัวไหนจะเทียบได้ แม้แต่ WIX และ GoDaddy ก็ไม่สามารถเทียบได้กับความเรียบง่ายและความสามารถโดยรวมที่คุณได้จากที่นี่

บริการสร้างเว็บไซต์และช่วยเหลือของ Hostinger นั้นยอดเยี่ยมอย่างเหลือเชื่อ เครื่องมือสร้างเว็บไซต์นี้ไม่มีใครเทียบได้ เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามและใช้งานง่าย

สร้างเว็บไซต์ตามแบบของคุณ

ทำให้เว็บไซต์ของคุณสมบูรณ์แบบได้ง่ายๆ ด้วยเครื่องมือปรับแต่งแบบใช้งานง่าย
ลากและวาง

ลากและวาง

เพียงเลือกเนื้อหาที่คุณต้องการ ลากและวางไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ใช้ Smart Grid

ใช้ Smart Grid

จัดทุกอย่างให้สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อคุณปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณ

เปลี่ยนสีและแบบอักษร

เปลี่ยนสีและแบบอักษร

สำรวจสิ่งที่ตรงกับแบรนด์หรือโครงการของคุณจริงๆ

ปรับแต่งองค์ประกอบ

ปรับแต่งองค์ประกอบ

จัดเรียงองค์ประกอบใหม่เพื่อสร้างเว็บไซต์ตามแบบที่คุณต้องการ

การแก้ไขบนเดสก์ท็อปและมือถือ

การแก้ไขบนเดสก์ท็อปและมือถือ

สร้าง แก้ไข และเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดายบนอุปกรณ์ที่คุณเลือก

Jarrott Brown

Al จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการสร้างเว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบ สิ่งเดียวที่คุณต้องทำคือปรับแต่งตามความชอบของคุณ เพิ่มรูปภาพสองสามรูป แล้วคุณก็พร้อมใช้งานได้ภายในไม่กี่นาที

อ่านเรื่องราวทั้งหมด

Jarrott Brown

diplomaticlawncare.com

รับประกัน คืนเงินใน 30 วัน

หากคุณไม่พอใจแบบ 100% คุณสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 30 วันหลังจากการสั่งซื้อ ขั้นตอนนี้ง่ายและไม่มีความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายการคืนเงิน ของเรา (อาจมีข้อยกเว้น)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับราคาของ Hostinger

ฉันจะจดทะเบียนโดเมนฟรีที่รวมอยู่ในแพ็กเกจโฮสติ้งรายปีได้อย่างไร?

ฉันจะเปิดใช้งานใบรับรอง SSL ฟรีได้อย่างไร?

ฉันสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจของฉันได้ไหม หากเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลง?

ทำไมแพ็กเกจต่างๆ ถึงมีราคาแตกต่างกัน?

Hostinger เสนอบริการโฮสติ้ง Ecommerce หรือไม่?

ฉันสามารถย้ายเว็บไซต์ที่มีอยู่ไปยัง Hostinger ได้หรือไม่?

ฉันมีชื่อโดเมนอยู่กับบริษัทอื่น ฉันสามารถโอนชื่อโดเมนไปที่ Hostinger ได้หรือไม่?