ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของเว็บไซต์มากกว่า 4 ล้านคนทั่วโลก
ซอฟต์แวร์และโฮสติ้งที่ยอดเยี่ยมพร้อมฟีเจอร์เจ๋งๆ มากมาย เช่น SSL ฟรี และราคาสุดคุ้ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และพร้อมช่วยเหลือเป็นอย่างดี และเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ AI ที่คุ้มค่ามาก ผมสร้างเว็บไซต์ให้พี่ชายผม และปรับแต่งมันให้เสร็จภายใน 2 ชั่วโมง มันเหลือเชื่อมาก
เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ของ Hostinger อยู่ในระดับชั้นนำ ยังไม่พบว่าจะมีเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ตัวไหนจะเทียบได้ แม้แต่ WIX และ GoDaddy ก็ไม่สามารถเทียบได้กับความเรียบง่ายและความสามารถโดยรวมที่คุณได้จากที่นี่
สร้างเว็บไซต์ตามแบบของคุณ
ลากและวาง
เพียงเลือกเนื้อหาที่คุณต้องการ ลากและวางไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ
ใช้ Smart Grid
จัดทุกอย่างให้สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อคุณปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณ
เปลี่ยนสีและแบบอักษร
สำรวจสิ่งที่ตรงกับแบรนด์หรือโครงการของคุณจริงๆ
ปรับแต่งองค์ประกอบ
จัดเรียงองค์ประกอบใหม่เพื่อสร้างเว็บไซต์ตามแบบที่คุณต้องการ
การแก้ไขบนเดสก์ท็อปและมือถือ
สร้าง แก้ไข และเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดายบนอุปกรณ์ที่คุณเลือก
Al จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการสร้างเว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบ สิ่งเดียวที่คุณต้องทำคือปรับแต่งตามความชอบของคุณ เพิ่มรูปภาพสองสามรูป แล้วคุณก็พร้อมใช้งานได้ภายในไม่กี่นาทีอ่านเรื่องราวทั้งหมด