เปิดตัวออนไลน์: แพ็กเกจและบริการราคาไม่แพง
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
คำแนะนำในการค้นหาโฮสติ้งที่เหมาะกับคุณ
ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของเว็บไซต์มากกว่า 4 ล้านคนทั่วโลก
นับตั้งแต่ที่เราได้ใช้บริการ Hostinger มันก็ยอดเยี่ยมมาก เราไม่ได้มีปัญหาใดๆ เลย และถ้าหากมีคำถาม ฝ่ายดูแลลูกค้าก็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีอ่านเรื่องราวทั้งหมด
ตอนที่เห็น hPanel ของ Hostinger ก็รู้ได้ทันทีเลยว่ามันใช้งานง่ายมาก นักพัฒนาเว็บไซต์หลายคนอาจชอบตัวเลือกอื่น แต่ส่วนตัวแล้วผมชอบ hPanelอ่านเรื่องราวทั้งหมด
ผมกำลังมองหาบริษัทโฮสติ้งที่ง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นและมีการกำหนดค่าพร้อมใช้งานเพื่อประสิทธิภาพที่ดีอ่านเรื่องราวทั้งหมด
รวมเข้าไว้กับทุกแพ็กเกจ
การสำรองข้อมูลและสแน็ปช็อต
ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการสำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ และสร้างสแนปช็อตด้วยตนเองได้อย่างง่ายดาย
การป้องกันไฟร์วอลล์และ DDoS
รักษาความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์เสมือนของคุณทุกขั้นตอน ด้วยตัวกรอง DDoS ของ Wanguard และไฟร์วอลล์ที่กำหนดค่าได้ง่าย คุณสามารถป้องกันปริมาณการรับส่งข้อมูลที่เป็นอันตรายได้
รับประกัน Uptime 99.9%
การรับประกันความพร้อมใช้งาน 99.9% ของเราหมายความว่าเว็บไซต์ของคุณจะพร้อมใช้งานเสมอ
ผู้ช่วย AI
ผู้ช่วย AI ของเราทำให้การจัดการ VPS ง่ายขึ้น โดยแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการทำงานต่างๆ เช่น การติดตั้ง WordPress หรือการกำหนดค่ากฎไฟร์วอลล์
สนับสนุนทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
เข้าถึงการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ โดยทั่วไปเราจะตอบกลับภายใน 2 นาที และทีมงานของเราสามารถพูดได้หลายภาษา
เราขอบอกว่า Hostinger เป็นมืออาชีพ ในการช่วยเหลือวิศวกรของเราจริงๆอ่านเรื่องราวทั้งหมด
ผมสามารถจัดการ โฮสติ้ง ชื่อโดเมน และใบรับรอง SSL ได้ในที่เดียว ซึ่งถือว่าสะดวกมากๆอ่านเรื่องราวทั้งหมด