Por mais que todos os nossos planos de hospedagem tenham tudo o que você precisa para publicar seu site, com desempenho e segurança confiáveis, cada plano é feito para suprir necessidades diferentes. Por exemplo, um site de portfólio profissional não requer os mesmos recursos de loja virtual que uma loja online de médio porte, ou ainda os recursos mais robustos que um desenvolvedor precisa para hospedar um servidor de jogo dedicado. Ao oferecer uma variedade de planos, podemos garantir que você paga apenas pelos recursos e serviços que você realmente precisa.