Publique seu site: planos e serviços que cabem no seu bolso

Hospedagem de sites
Servidor VPS
Servidor VPS n8n
Criador de Sites
Horizons
Domínios
E-mail e marketing

Servidor VPS n8n

Suporte 24h

30 dias para pedir reembolso

Cancele a qualquer momento

24 mesesMELHOR PREÇO12 meses1 mês

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Workflows ilimitados
Execuções simultâneas ilimitadas
Nodes de comunidade
n8n com modo fila
n8n com 100 workflows prontos
Instalação de n8n com um clique
Node da comunidade de n8n para a API da Hostinger
Assistente de IA com tecnologia MCP
Backup semanal grátis

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x
Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

Aprovada por mais de 4 milhões de usuários no mundo

Charlie Low
Charlie Low
Cofundadora da Nohma

Desde que viemos para a Hostinger, tudo tem sido incrível. Não tivemos nenhum problema e se tivermos alguma dúvida, a equipe de Sucesso do Cliente está sempre a postos.

Ler avaliação completa
Jack Bies
Jack Bies
Diretor criativo

A equipe de Sucesso do Cliente da Hostinger faz de tudo para entender meu problema.

Ler avaliação completa
Jhon Ortega
Jhon Ortega
Empreendedor

Eu procurava uma provedora de hospedagem que fosse bastante intuitiva para iniciantes e configurada para entregar um ótimo desempenho.

Ler avaliação completa

O que vem incluso em todos os planos

Backups e snapshots

Backups e snapshots

Garanta a segurança dos seus dados com nosso backup automático semanal e crie snapshots manuais de forma simples.

Firewall e proteção DDoS

Firewall e proteção DDoS

Proteja seu servidor virtual em todas as etapas. Com nosso filtro Wanguard DDoS e firewall fácil de configurar, você mantém qualquer tráfego malicioso afastado.

99,9% de uptime garantido

99,9% de uptime garantido

Garantimos que seu site fique sempre online com nosso 99,9% de uptime.

Assistente com IA

Assistente com IA

O Kodee, nosso assistente com IA, simplifica o gerenciamento de VPS, ajudando em tarefas como instalar o WordPress ou configurar regras de firewall.

Suporte ao cliente 24h

Suporte ao cliente 24h

Tenha acesso ao suporte especializado de onde estiver. Normalmente, respondemos em menos de 2 minutos e nossa equipe fala mais de 8 idiomas, incluindo o português brasileiro.

Charlie Low and Dale Comely

Nós usamos a Hostinger como referência para nossos engenheiros ao oferecer suporte.

Ler avaliação completa

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Gabrielle Scarlett

Migrar para a Hostinger foi a melhor decisão que já tomei.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

Eu pude gerenciar a hospedagem, o domínio, e o certificado SSL em um só lugar, foi uma experiência incrível.

Ler avaliação completa

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

30 dias para pedir reembolso

Se não estiver 100% satisfeito, devolvemos seu dinheiro no prazo de 30 dias após a sua compra. Sem burocracias, sem riscos. Para mais informações, consulte nossa Política de Reembolso (exceções podem ser aplicadas)

Perguntas Frequentes (FAQ) sobre preços Hostinger

Como registrar meu domínio grátis incluso nos planos de hospedagem anual?

Como ativar o certificado SSL grátis?

Posso alterar meu plano se precisar futuramente?

Por que os preços Hostinger mudam para planos diferentes?

A Hostinger oferece hospedagem para loja virtual?

Posso migrar sites existentes para a Hostinger?

Tenho um domínio registrado em outra empresa. Posso transferi-lo para a Hostinger?