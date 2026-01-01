L'ensemble de nos plans d'hébergement web comprennent tout ce dont vous avez besoin pour publier votre site web et vous garantissent des performances et une sécurité fiables. Cependant, chaque plan répond à des besoins précis. Par exemple, le site de portfolio d'un particulier ne nécessite pas les mêmes ressources d'e-commerce que la boutique en ligne d'un détaillant de taille moyenne. De même, un développeur peut avoir besoin d'héberger un serveur de jeu en ligne dédié. Grâce à ce large éventail de plans, vous ne payez que pour les fonctionnalités et les ressources dont vous avez besoin.