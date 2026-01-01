Lancez-vous en ligne : plans et services abordables

Trouvez le nom de domaine idéal

Saisissez le nom de domaine que vous souhaitez, puis choisissez parmi les extensions proposées : .fr, .com, .online, .store et bien d'autres.

Comparez les prix des extensions de noms de domaine

Extension de nom de domainePremière annéeRenouvellementTransfert
.com
.tech
.cloud
.shop
.org
.online
.store
.ai
.pro
.site
Nom de domaine gratuit avec l'hébergement

Obtenez un nom de domaine gratuit

Obtenez un nom de domaine gratuit pendant 1 an pour l'achat d'un plan d'hébergement.
Obtenez un nom de domaine gratuit

Trouvez le nom de domaine idéal grâce à l'IA

Trouvez le nom de domaine idéal grâce à l'IA

Pourquoi acheter un nom de domaine chez Hostinger ?

Trouvez le nom de domaine parfait et lancez-vous en ligne en quelques minutes avec un hébergeur de confiance utilisé par des millions de personnes dans le monde.

Support en direct 24 h/24, 7 j/7

Vous avez des questions ? Notre équipe de support client est là pour vous aider, quand vous le souhaitez.

Bureau d'enregistrement certifié

Hostinger est accrédité par l'ICANN et propose plus de 300 extensions de domaine.

Configuration rapide, gestion facile

Enregistrez votre nom de domaine en quelques clics, sans aucune compétence technique.

6 choses à savoir avant d'acheter un nom de domaine

Choisissez la simplicité

Choisissez la simplicité

Limitez votre nom de domaine à trois mots maximum. Plus il est court, plus il est facile à retenir et à taper.

Soignez la lisibilité

Soignez la lisibilité

Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots complexes : ils rendent votre nom de domaine difficile à taper et à mémoriser.

Intégrez le nom de votre marque

Intégrez le nom de votre marque

Utilisez votre nom de marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.

Vérifiez la disponibilité

Vérifiez la disponibilité

Vérifiez si le nom de domaine souhaité est disponible et s'il n'est pas déjà protégé par une marque déposée.

Ciblez votre marché

Ciblez votre marché

Si l'extension .com est prise, pensez à une alternative locale comme .fr, .be ou .ch pour mieux cibler votre audience.

Agissez vite

Agissez vite

Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui pour lancer votre projet ou votre entreprise en ligne.

Gabrielle Scarlett

La migration vers Hostinger a été la meilleure décision que j'ai jamais prise.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

Nous considérons Hostinger comme la référence pour nos ingénieurs lorsqu'ils fournissent une assistance.

Lire le témoignage de notre client

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Owen Phillips

Je pouvais gérer l'hébergement, le nom de domaine et le certificat SSL au même endroit, ce qui était vraiment pratique.

Lire le témoignage de notre client

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

FAQ sur les tarifs de Hostinger

Comment enregistrer le nom de domaine gratuit inclus dans les plans d'hébergement annuels ?

Comment activer le certificat SSL gratuit ?

Puis-je modifier mon plan si ma situation change ?

Pourquoi les tarifs de l'hébergement web varient-ils d'un plan à un autre ?

Hostinger propose-t-il l'hébergement e-commerce ?

Puis-je migrer des sites web existants vers Hostinger ?

Mon nom de domaine est actuellement chez un autre hébergeur. Est-il possible de le transférer vers Hostinger ?

