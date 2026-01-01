Pourquoi choisir le TLD .tech ?

L'extension de nom de domaine .tech est dédiée à tout ce qui concerne la technologie. Elle représente la forte position de votre site dans une industrie liée à la technologie, que vous soyez une marque avec une réputation établie ou une start-up technologique au début de son parcours.

L'extension .tech symbolise l'innovation, le progrès et le changement. Elle donne un sens à votre site, vous faisant apparaître comme une marque prête à construire l'avenir.