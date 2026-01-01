Infos en un coup d'œil, fournies avec .fyi

L'extension .fyi est conçue pour tous types de contenus informatifs : publication d'annonces publiques, partage de conseils utiles ou diffusion d'informations importantes – un domaine .fyi peut tout faire.

.fyi
Le TLD mémorable que mérite votre savoir

L'extension .fyi, abréviation de « pour information », est un nouveau TLD générique qui s'est imposé comme une solution idéale pour les sites web informatifs. Guides pratiques, FAQ, annonces de services, plateformes de ressources : .fyi vous permet de créer un nom de domaine concis et percutant.
C’est clair, facile à retenir et d’une simplicité rafraîchissante. Un domaine comme legalhelp.fyi ou traveladvice.fyi donne le ton : un contenu pertinent et sans fioritures.
Domaine .fyi

Pour info : le partage d'informations peut être plus simple.

La clarté est essentielle, surtout lorsqu'il s'agit de contenu urgent, de tutoriels ou de consignes de sécurité. Le domaine .fyi vous permet de diffuser des informations essentielles de manière immédiatement reconnaissable et optimisée pour les moteurs de recherche.
Que vous soyez un professionnel, un créateur, une organisation ou que vous souhaitiez simplement lancer une plateforme simple et efficace de partage de connaissances utiles, annoncez d'emblée votre ressource incontournable avec un domaine .fyi.
Les noms de domaine originaux et accrocheurs sont très vite réservés. N'importe qui peut enregistrer un domaine en .fyi, alors réservez le vôtre avant qu'il ne soit trop tard !
Domaine .fyi

