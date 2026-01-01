Domaine .fyi

Le TLD mémorable que mérite votre savoir

L'extension .fyi, abréviation de « pour information », est un nouveau TLD générique qui s'est imposé comme une solution idéale pour les sites web informatifs. Guides pratiques, FAQ, annonces de services, plateformes de ressources : .fyi vous permet de créer un nom de domaine concis et percutant.

C’est clair, facile à retenir et d’une simplicité rafraîchissante. Un domaine comme legalhelp.fyi ou traveladvice.fyi donne le ton : un contenu pertinent et sans fioritures.