Qu'est-ce qu'un domaine .band ?

Que vous fassiez la promotion de concerts, sortiez de nouveaux morceaux ou partagiez du contenu des coulisses, un domaine .band donne à votre site une identité mémorable et axée sur la musique qui trouve immédiatement un écho auprès des fans, anciens comme nouveaux.

Au-delà du simple partage de votre musique, ce domaine est également idéal pour les pages de vente de billets et même les communautés construites autour de genres musicaux, d'instruments ou d'arts de la scène.