Un domaine intelligent pour les services financiers, les plateformes de prêt et les contenus axés sur le crédit.

.credit
Pourquoi enregistrer un domaine .credit ?

Créez un nom de domaine qui témoigne clairement de votre crédibilité financière et de la confiance de vos clients.
  • Ciblez un marché spécifique : touchez les utilisateurs à la recherche de cartes de crédit, de prêts ou de conseils financiers.
  • Positionnez votre entreprise ou votre plateforme comme une référence en matière de crédit.
  • Améliorez votre visibilité dans les moteurs de recherche : utilisez une extension riche en mots-clés qui correspond à l’intention de l’utilisateur.
  • Idéal pour les banques, les fintechs, les sociétés de redressement de crédit, les sites éducatifs ou les blogs de finances personnelles.
Qu'est-ce qu'un domaine .credit ?

Un domaine .credit est un domaine de premier niveau dédié à la finance, créé pour les sites web traitant de crédit, de prêts et de services financiers connexes. Il est idéal pour les banques, les coopératives de crédit, les organismes de prêt, les sociétés de redressement de crédit et les créateurs de contenu spécialisés en finances personnelles.
L'utilisation de l'extension .credit est un gage de confiance et de transparence, tout en permettant à votre site de se démarquer des domaines financiers généralistes. Elle améliore également votre positionnement dans les résultats de recherche et rassure les utilisateurs quant à votre expertise.
Enregistrez votre domaine .credit dès aujourd'hui et aidez davantage de personnes à prendre en main leur avenir financier.
Informations de domaine pour .credit

TLD
.credit
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
3 ans
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
CHF 0.15

