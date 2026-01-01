Qu'est-ce qu'un domaine .éducation ?

.education est un domaine de premier niveau (TLD) qui met en valeur votre présence en ligne dans le secteur de l'éducation. Toute personne peut enregistrer cette extension de domaine, que vous enseigniez l'anglais, le chant, la programmation ou la danse. .education constitue ainsi une excellente alternative au domaine .edu, réservé aux établissements d'enseignement supérieur accrédités.

Enregistrez dès aujourd'hui votre propre nom de domaine .education et renforcez votre crédibilité.