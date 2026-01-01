Ouvrez votre salle de classe virtuelle avec un domaine .education
CHF 32.99ÉCONOMISEZ 44 %CHF 18.59 /1ère année
Que vous soyez tuteur indépendant ou que vous dirigiez une école, un domaine .education est idéal pour représenter vos services.
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Qu'est-ce qu'un domaine .éducation ?
.education est un domaine de premier niveau (TLD) qui met en valeur votre présence en ligne dans le secteur de l'éducation. Toute personne peut enregistrer cette extension de domaine, que vous enseigniez l'anglais, le chant, la programmation ou la danse. .education constitue ainsi une excellente alternative au domaine .edu, réservé aux établissements d'enseignement supérieur accrédités.
Enregistrez dès aujourd'hui votre propre nom de domaine .education et renforcez votre crédibilité.
Pourquoi enregistrer un domaine .education ?
- Conçu pour les écoles, les universités, les centres de formation et les plateformes d'apprentissage en ligne
- Ouvert à tous, sans critères d'admissibilité stricts
- Affirme immédiatement son autorité dans le secteur de l'éducation
- Instaure la confiance auprès des élèves, des parents et des professionnels.