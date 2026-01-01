Affirmez vos origines avec un domaine .ist
CHF 17.79 /1ère année
Que vous soyez une marque basée à Istanbul ou que vous créiez quelque chose de local, un domaine .ist confère à votre site web une identité authentique.
Qu'est-ce qu'un domaine .ist ?
Le domaine .ist est une extension géolocalisée qui représente Istanbul, l'une des villes les plus dynamiques et créatives au monde. Il est idéal pour les entreprises locales, les artistes, les startups et les organisations qui souhaitent mettre en avant leur lien avec la ville.
Que vous gériez un restaurant, un projet culturel ou un portfolio personnel, un domaine .ist vous place instantanément au cœur d'Istanbul.
Pourquoi enregistrer un domaine .ist ?
- Idéal pour toute personne ciblant un public local ou environnant.
- Court et percutant. Clair, géolocalisé et facile à retenir.
- Parfait pour le tourisme, la culture et les affaires. Utilisez-le pour promouvoir des événements, vendre des services ou partager votre histoire.
Affirmez votre identité locale. Un domaine .ist associe fièrement votre marque à la culture, à l’énergie et à la réputation d’Istanbul.
Gagnez en visibilité locale avec un domaine .ist.
Informations de domaine pour .ist
TLD
.ist
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
3 ans
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
IDN est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
CHF 0.15