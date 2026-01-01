Zeigen Sie Ihre Wurzeln mit einer .ist-Domain
Egal, ob Sie eine Marke in Istanbul sind oder etwas Lokales kreieren, eine .ist-Domain verleiht Ihrer Website eine authentische Identität.
Was ist eine .ist-Domain?
Die .ist-Domain ist eine standortbezogene Domainendung, die Istanbul repräsentiert, eine der dynamischsten und kreativsten Städte der Welt. Sie eignet sich ideal für lokale Unternehmen, Künstler, Startups oder Organisationen, die ihre Verbundenheit mit der Stadt unterstreichen möchten.
Egal ob Sie ein Restaurant, ein Kulturprojekt oder ein persönliches Portfolio betreiben, eine .ist-Domain platziert Sie sofort im Herzen von Istanbul.
Warum sollte man eine .ist-Domain registrieren?
- Ideal für alle, die Zielgruppen in und um die Stadt ansprechen möchten.
- Kurz und prägnant. Klar, ortsbezogen und leicht zu merken.
- Ideal für Tourismus, Kultur und Wirtschaft. Nutzen Sie es, um Veranstaltungen zu bewerben, Dienstleistungen anzubieten oder Ihre Geschichte zu erzählen.
Feiern Sie Ihre lokale Identität. Eine .ist-Domain verbindet Ihre Marke auf stolze Weise mit Istanbuls Kultur, Energie und Reputation.
Erreichen Sie lokale Relevanz mit einer .ist-Domain.