Was ist eine .ist-Domain?

Die .ist-Domain ist eine standortbezogene Domainendung, die Istanbul repräsentiert, eine der dynamischsten und kreativsten Städte der Welt. Sie eignet sich ideal für lokale Unternehmen, Künstler, Startups oder Organisationen, die ihre Verbundenheit mit der Stadt unterstreichen möchten.

Egal ob Sie ein Restaurant, ein Kulturprojekt oder ein persönliches Portfolio betreiben, eine .ist-Domain platziert Sie sofort im Herzen von Istanbul.